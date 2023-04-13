巴菲特日本行有何目的？墨比爾斯：他在安排更大一盤棋

「股神」巴菲特近日造訪日本，並展現對日股的投資興趣和信心。 （路透）

「股神」巴菲特 近期人在日本 ，且表明已加碼投資 日本五大商社。分析師認為，巴菲特此行等於是為投資日本掛最大保證，而有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯則說，巴菲特決定投資日本商社，可能是為了某個更大的目的。

CNBC報導，巴菲特日前透露，他已增加對日本五大商社（三菱、三井、伊藤忠、丸紅、主友）的持股約1個百分點，他執掌的波克夏目前擁有這五家公司7.4%股權，這些商社股價至少連漲兩天。

Monex集團分析師柯爾表示，巴菲特此行就像頒了一枚「認可標章」，等於向日本的機構投資人保證，日本能夠帶來卓越利潤。

柯爾強調，巴菲特此行將有助提振日本投資人的信心。他說：「真正重點在於日本投資人的信心，這也是為何巴菲特此行非常重要。他在全球都有很好的投資表現，但他現在在投資日本上得到非常正面的績效表現。」

墨比爾斯接受CNBC專訪時則表示，他認為巴菲特投資日本商社是另有目的。他說：「我認為，他在等著釣更大的魚，他另有其他計畫。而且他已說過他在計劃某個大交易，而這個交易可能需要這些日本商社的幫忙。」

墨比爾斯也認為，波克夏出售日圓債或許也和巴菲特這次的股市操作有關係。但巴菲特說，出售日圓債是為了替公司迴避匯率風險。

而相對於巴菲特和他欽點的接班人亞伯看好日股，墨比爾斯承認日股有著相當具吸引力的本益比和股利，但他認為這些公司的股價已經觸頂，因此並不考慮買進。

他說：「老實說，我不會跟著買進這些公司，他們的投資報酬率並不高，他們的價格已經衝得太高。」