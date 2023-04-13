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蘋果靠三家台廠讓「印度製」iPhone增兩倍至70億美元

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司上一個會計年度在印度組裝的iPhone價值超過70億美元。（路透）
蘋果公司上一個會計年度在印度組裝的iPhone價值超過70億美元。（路透）

蘋果公司上一個會計年度在印度組裝的iPhone價值超過70億美元，代表在這個全世界成長最快的智慧手機市場中把iPhone的生產提高兩倍，顯示出加速在中國以外生產的步調。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果透過擴大與鴻海、和碩、緯創等供應業者合作，在印度生產約7%的iPhone，較2021年的1%大幅提升。

隨著美中緊張局勢升溫，蘋果想辦法降低對中國的倚賴。此外，蘋果去年遭遇供應商鴻海的「鄭州廠事件」，同時間印度總理莫迪又大撒獎勵，希望促進電子產業在印度生產。

消息人士說，在截至2023年3月的會計年度中，蘋果在印度組裝逾70億美元的iPhone，其中50億美元的iPhone用於出口，是前一個年度的近四倍。蘋果可能會嘗試在印度和中國同步生產下一代手機，時間可能在今年秋季，將是蘋果手機首度在中印兩國同步展開組裝。如果供應商繼續積極擴張，到2025年，蘋果可能有四分之一的手機是在印度組裝。

蘋果公司的代表不予置評。鴻海、緯創與和碩的代表都沒有立即回覆置評請求。

早在鄭州廠事件前，蘋果就已認清有必要讓供應鏈多元化，成功在印度遊說獎勵事宜，並且促使供應商鴻海、緯創與和碩在印度提高產量。這三家業者在印度合計聘僱約6萬勞工，生產從舊機款iPhone 11到最新的iPhone 14等機型。

這使得蘋果成為印度要邁向製造重鎮、做為中國替代選項的宏大計畫核心。 iPhone生產的「遷徙」代表是印度取得一大經濟勝利，這也可能影響其他美國品牌對未來的規劃。對於蘋果而言，印度代表未來成長的驅動力。

蘋果公司在印度的首兩家零售門市將於下周開幕，分別位於金融重鎮孟買與首都新德里。蘋果執行長庫克預定親自現身開幕儀式，凸顯印度市場的重要性。

印度 蘋果 iPhone

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