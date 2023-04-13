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幫ChatGPT抓蟲 最高獎金2萬

編譯葉亭均／綜合報導
OpenAI提出AI系統漏洞懸賞計畫。（路透）
OpenAI提出AI系統漏洞懸賞計畫。（路透）

OpenAI提出懸賞計畫，只要找到該公司旗下聊天機器人ChatGPT等AI系統的漏洞，最高能領取2萬美元獎金。

這家AI公司11日在部落格貼文宣布，已推出漏洞懸賞計畫，人們可回報使用其AI產品所發現的弱點、漏洞或安全問題。

在科技界，這種企業付錢給使用者，以回報漏洞或其他安全缺陷問題的懸賞計畫，並不是罕見作法。

OpenAI表示，這項行動是與漏洞賞金平台Bugcrowd合作，公司將依被揪出的系統漏洞規模，發出金額不一的獎金，嚴重程度低的漏洞獎金為200美元，格外重大的發現則可獲得多達2萬美元的獎金。

談到為何要推出漏洞懸賞計畫的原因，OpenAI表示相信「透明與合作」是發現其技術弱點的關鍵。日前ChatGPT才因涉嫌違反隱私規則，在義大利遭暫時禁用，其他歐洲國家和美國等國的監管機構也已更密切關注這類AI服務。

OpenAI安全部門主管奈特（Matthew Knight）在部落格貼文中表示：「此舉是我們承諾發展安全與先進AI的關鍵一環」，「隨著我們創造安全、可靠與值得信賴的技術與服務，我們需要您的協助」。

協助OpenAI漏洞懸賞計畫的Bugcrowd網頁，列出不符合獎勵資格的多項安全議題，包括越獄提示、有關AI模型寫出惡意程式等相關問題，或是導致模型對使用者說出壞話的查詢。

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