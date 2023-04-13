我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

Meta攻元宇宙 重金搶人才

編譯黃淑玲／綜合報導
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。 (路透資料照片)
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。 (路透資料照片)

Facebook母公司Meta去年11月才剛大裁員13%，約1.1萬名員工被資遣。現在傳出它對元宇宙的押注不離不棄，仍願意重金禮聘人才，提供的年度薪酬60萬美元起跳，上看100萬美元。

人才招募公司Andiamo執行長麥克亞當斯對華盛頓郵報說，Meta給軟體開發工程師的薪酬「明顯比許多遊戲公司多很多。說比大型遊戲公司多出一倍或比一倍更多，並不誇張。」年薪50萬美元以上很正常，技術高超的開發工程師或是團隊領導人，可以拿到最高薪酬。

但是Meta在其他地方要繼續撙節開支。上個月公司又再宣布另一波為時數月的裁員計畫，預定削減1萬名人力，同時對重組公司部門架構。

先前Meta執行長祖克柏已經打出2023年是「效率追求年」的口號，承諾要裁減中間管理階層，也將刪除多餘的專案。

因應新的大環境經濟壓力，眾家科技公司都在大手筆瘦身。除了Meta，Google、Amazon甚至蘋果（Apple）都裁減大量人力，矽谷新創公司也跟著縮編。

根據追蹤資遣資訊的網站Layoffs.fyi的資料，過去兩年科技業已經至少削減了33.26萬個職位。

Meta曾表示，由於元宇宙的基礎技術仍在開發，需要幾年時間才能開花結果。公司繼續推動對相關的軟、硬研發。

追蹤科技產業薪酬水準的網站Levels.fyi發現，過去九個月，Meta付給虛擬實境（VR）程式開發工程師的平均年薪為53.88萬美元，類似的職位，蘋果給薪在49.54萬，Google為44萬美元。

至於能拿到年薪100萬美元的例子，一位小型遊戲公司高階主管透露，去年他沒有爭取到一位資深程式開發人才，對方告訴他，Meta開的條件是，年薪80萬美元，如果加上拿到最佳表現給的獎金，薪酬就有機會突破100萬美元。

裁員 元宇宙 蘋果

上一則

高盛不再認為Fed到6月也會升息 但美元再貶空間有限

下一則

馬斯克：推特最快本季轉盈

延伸閱讀

偏重AWS 亞馬遜表現反不如Meta

偏重AWS 亞馬遜表現反不如Meta
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
搭元宇宙熱潮投資虛擬地產慘賠 林俊傑登上熱搜

搭元宇宙熱潮投資虛擬地產慘賠 林俊傑登上熱搜
2015年稱「人們不想戴智慧眼鏡」 庫克登GQ封面認錯了

2015年稱「人們不想戴智慧眼鏡」 庫克登GQ封面認錯了

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間