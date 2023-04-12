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FT：孫正義本周將拍板決定讓Arm在那斯達克上市

編譯劉忠勇／綜合外電
孫正義本周將正式同意讓旗下晶片設計公司安謀（Arm）在那斯達克上市。（路透）
孫正義本周將正式同意讓旗下晶片設計公司安謀（Arm）在那斯達克上市。（路透）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，軟體集團（Softbank）負責人孫正義本周將正式同意讓旗下晶片設計公司安謀（Arm）在那斯達克上市，最快在今年秋季啟動首次公開發行股票（IPO）案。

據報導，軟銀和紐約證交所本周一已就Arm上市案達成初步協議，預料孫正義本周就會正式簽字。

這代表Arm IPO案正式邁出第一步，軟銀目前仍在準備Arm待提交的文件。Arm 出售給輝達（Nvidia）一案去年初告吹，此IPO案也將結束外界對Arm接下來走向的猜測。

軟銀在美國、日本和英國的股東表示，他們仍在想辦法估算Arm的現實評價。軟銀2016年以243億英鎊收購Arm。

股東透露，由於很難直接拿Arm與其他公司做比較，也不知道孫正義是否已找到讓Arm更有利可圖的方法，因此Arm的現實評價差異極大，最低起碼300億美元，最高可達700億美元。

知情人士向金融時報透露，從現有提案來看，Arm並未打算在另一家證交所雙重掛牌。

倫敦為了爭取Arm 雙重掛牌或二次上市，曾動員英國首相蘇納克在內的英國政府最高層介入遊說。

英國 那斯達克 晶片

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