現代砸182億美元 強攻電動車

南韓現代汽車集團宣布，將投資182億美元在國內電動車生產設施和其他電動車項目。（彭博資訊）

南韓現代汽車 集團（Hyundai Motor Group）11日宣布，將投資 24兆韓元（182億美元）在國內電動車 生產設施和其他電動車項目，目標2030年躋身全球前三大電動車廠。

現代汽車集團旗下的現代汽車、起亞（Kia）與汽車零組件製造商Hyundai Mobis將共同參與投資，旨在2030年讓該集團的電動車銷售站上世界前三。投資資金多數將用於擴大現有的電動車產線、發展未來的移動零件和科技、建立電動車基礎設施、探尋新的電動車商機。

韓聯社報導，新宣布的投資額從去年5月的21兆韓元，上修至24兆韓元。

當日現代汽車集團也替起亞的第一個電動車專用工廠舉行動土典禮，南韓總統尹錫悅出席觀禮。這是該集團相隔近30年後首次在本國設立新廠，預計2025年投產。現代汽車集團同時宣布，計劃2030年底前讓南韓電動車年產量提高到151萬輛、全球產量提高到364萬輛。

起亞在聲明稿中表示，準備在新廠投資1兆韓元，第一個完整年度規劃生產15萬輛車，未來可隨市況發展而擴大產能。

總統府辦公室表示，尹錫悅誓言上半年採取全面性措施，協助南韓車業替「未來車輛」的轉型進一步做好準備。政府會擴大本土電動車廠投資的稅務優惠，以便在2030年讓產量成長五倍。

現代汽車集團去年表示，為強化與美國企業合作先進科技，2025年前要在美國投資100億美元以上。該集團的美國投資計畫包括斥資55億美元在喬治亞州興建電動車廠和電池設施。

南韓股市11日收盤時，現代汽車和起亞分別上漲4.9%與3.3%，優於韓股大盤Kospi指數的揚升1.4%。若將現代和起亞的銷量合併計算，現代汽車集團為全球第三大傳統車廠，僅次於日廠豐田、德國車廠福斯集團。