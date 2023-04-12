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IMF下修全球經濟成長

編譯林聰毅／綜合報導
IMF下修全球經濟成長，今年預估2.8%。(歐新社資料照片)
IMF下修全球經濟成長，今年預估2.8%。(歐新社資料照片)

國際貨幣基金（IMF）在最新世界經濟展望報告中預測，今年全球經濟成長2.8%、明年擴增3%，分別比1月公布的預估值減少0.1個百分點，因為升息使經濟活動降溫。

IMF 11日表示，金融體系動盪、貨幣緊縮立場，以及俄烏戰爭等因素，將繼續為全球經濟帶來高度不確定性與風險，若金融系統動盪嚴重惡化，甚至可能使全球經濟產出降到接近衰退的水準。IMF警告：「在2022年影響世界的主要力量—各國央行為抑制通膨而採取的緊縮貨幣政策、在債務水平處於歷史高點的情況下以有限的財政緩衝吸收衝擊、大宗商品價格飆漲、俄國入侵烏克蘭導致的地緣經濟碎片化，以及中國經濟的重新開放—— 似乎可能會持續到2023年。但這些力量現在被新的金融穩定問題所掩蓋，並且產生交互作用。」

就個別經濟體而言，IMF預期，美國經濟今年將增加1.6%，比1月預測的1.4%上修0.2個百分點；日本將成長1.3%，較1月下修0.5個百分點，歐元區將成長0.8%，但英國會萎縮0.3%。中國大陸國內生產毛額（GDP）預期增長5.2%，印度可望擴張5.9%，去年萎縮逾2%的俄羅斯今年將會成長0.7%。

IMF還調升今年全球核心通膨預測，由1月預估的4.5%上升至5.1%，該組織解釋說，儘管能源與糧食價格回落，但許多國家的通膨尚未觸頂。

IMF在還發布了30多年來最弱的中期全球成長展望，從現在起的五年內全球成長率預計在3%左右。

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