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南韓基準利率不動 維持3.5%

編譯湯淑君／綜合報導
南韓央行仍維持基準利率不變，但警告勿對今年內降利率抱持不實期待。(歐新社)
南韓央行仍維持基準利率不變，但警告勿對今年內降利率抱持不實期待。(歐新社)

南韓央行11日按兵不動，仍維持基準利率不變，但警告勿對今年內降利率抱持不實期待，畢竟通膨雖降溫但仍偏高，對經濟的威脅更甚於景氣衰退。

央行總裁李昌鏞的會後記者會發言大致不偏不倚，但經濟學家指出，這次決策官員全體一致決定不升息，相較於上次仍有一人支持升息，顯示政策立場「轉為偏鴿」。

南韓央行理事會11日決議維持基準利率在3.5%不變，和2月23日決定一樣，符合市場預期。這是自2021年底展開緊縮循環以來，首度一連兩次會議不調整利率。

李昌鏞說：「理事會多位成員認為，市場對今年內降利率的期待稍微過火了些。」他表示，通膨下滑展望的不確定性仍高。

不計李昌鏞，六位理事會成員中，有五位贊成保留未來再升息一次的空間。李昌鏞未表明自己對將來進一步升息的看法。

南韓公債殖利率起初因經濟成長預測欠佳而下滑，但在李昌鏞發言後回升。3年期公債殖利率報3.222%，攀升2.3個基點，也從盤中低點3.168%拉高。殖利率走勢與公債價格反向。

新韓證券固定收益分析師安傑昆（音譯）說：「央行總裁別無選擇，只能展示平衡立場，但表決結果顯然偏鴿，我認為市場不會放棄對大幅降利率的預期。」

李昌鏞說，南韓今年經濟成長率將低於央行預估的1.6%，也不如2022年的2.6%，但若剔除半導體景氣疲軟的影響，整體經濟情況仍健全。

下次央行會議預定5月25日舉行，屆時也將發布修正版經濟與通膨預測。

南韓消費者通膨率去年7月升到6.3%的24年高峰後觸頂下滑，今年3月降至4.2%，仍是央行2%通膨目標的兩倍多。

李昌鏞說，通膨必須降到遠低於預估水準，才會開始降利率。

殖利率 央行 南韓

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