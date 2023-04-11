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瑞銀經濟師：消費者抵制企業亂漲價 比央行升息打通膨有效

編譯湯淑君／綜合外電
美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods獲利激增超過700%，讓忍受蛋價高漲的消費者不滿，雖說蛋價高漲主因是禽流感造成蛋雞數量大減，不該責怪該公司，但這家蛋商過去一年營業利潤率從8%躍升至41%，卻還抱怨生產成本升高，實屬不智。（路透）
美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods獲利激增超過700%，讓忍受蛋價高漲的消費者不滿，雖說蛋價高漲主因是禽流感造成蛋雞數量大減，不該責怪該公司，但這家蛋商過去一年營業利潤率從8%躍升至41%，卻還抱怨生產成本升高，實屬不智。（路透）

從新冠肺炎疫情爆發和衍生的供應鏈打結推升萬物價格、俄烏戰爭刺激能源價格飆升，再到禽流感疫情導致蛋價猛漲，世界各地的消費者似乎只能被動接受物價漲不停的現實，摸摸鼻子乖乖埋單。但經濟學家認為，此刻是消費大眾對企業貪財無饜助長通膨說「不」的時候了。

消費者化被動為主動 有助遏制利潤驅動型通膨

彭博資訊報導，瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan最近發布報告，剖析企業獲利是使通膨火上加油的一大推手，並提議一種聽起來很激進的解決辦法：消費者群起抗議廠商不當調漲售價。他寫道：「說服消費者相信，不要被動接受價格調漲，可能是（比央行升息）更快能扭轉利潤驅動型通膨、破壞力也較小的方式。」

例如，1960年代通膨飆升時，美國婦女群起到各地零售商店門口舉牌抗爭，抗議不合理調漲價格的行為。那波抵制運動最後並未成功，一直要到數年後聯準會（Fed）啟動一連串升息，把利率升高到讓消費者和企業罕吃不消的水準，才終於制伏通膨，但也付出經濟衰退的痛苦代價。

社群媒體是抵抗商家亂漲價的有效工具

但今天，消費者手上有威力強大的工具可運用，比當年只能舉標語牌抗議有效多了：社群媒體。合理的線上點名批判，就可能足以說服企業為了保護品牌形象、避免遭政治人物白眼，而自願節制價格調漲行為。Donovan舉例說，2011年一波拒買以色列鄉村乳酪運動，就迅速抑升價格；又如金融海嘯後英國媒體發動抗議食品價格亂漲的運動（稱為「敲英國竹槓」），也相當有效。

此外，彭博專欄作者Chris Bryant和Andrea Felsted指出，在Google評鑑上給亂漲價牟利的商家一星負評，或許聽起來是反商行為，但事實上，這麼做比起Fed大幅提高利率、無謂推升失業人數，反而對經濟（乃至於股市）比較好。通膨一直壓不下來，逼得Fed升息升不停，勞工為求自保，反而會要求資方調高薪資，以捍衛自己的購買力；而企業允諾調薪後，也難免藉由進一步調漲價格把增加的成本轉嫁給消費者，形成惡性循環。

所謂「企業追求擴大獲利是通膨一大驅動力」的想法，曾經只是工會和左翼學者的片面之詞，但如今已獲央行決策官員正視。英格蘭銀行（BoE）總裁貝里（Andrew Bailey）的態度就明顯轉變，從去年敦促勞工放棄大幅調薪，現在改口呼籲企業漲價要知所節制。

消費者容忍漲價情緒來到轉折點

同時，購物者憤怒情緒也升到轉折點：對物價漲個不停、有時實在漲得沒道理，也變得忍無可忍。相較於之前對漲價逆來順受，消費者如今質疑：天然氣、電力、農業商品、運費和肥料價格近幾個月來既已下跌，為什麼廠商還在漲價？

這導致消費者開始縮減需求，例如Bernstein Research的數據顯示，歐洲消費品集團去年第4季索取的價格調升10.4%，是兩年來最高，但產品銷售量已回落2.2%，降幅也是那段時期最大的。在美國，家庭存款水位日減，企業利潤也開始萎縮。

瑞銀的donovan說：「如果民眾普遍懷疑漲價的背後動機，就會有抑制利潤擴張的傾向。」

消費者怒火可促漲價商家知所節制

目前為止，消費者大致還以沉默方式因應通膨，例如改買較便宜的超市自有品牌產品，或到Aldi和Lidl這類平價超市購物。但跡象顯示，民怨日益沸騰。去年11月，購物者紛紛在臉書上抱怨英國連鎖超市WM Morrison一盒240入約克郡茶茶包賣到8.25英鎊（10.29美元），當地電信公司本月調漲資費14%也引來類似的撻伐聲。

就連企業自己也發覺訂價能力受限，太貪婪可能傷害品牌形象。美國啤酒生產商去年漲價漲過頭，如今遭需求陡降反噬。回鍋擔任迪士尼執行長的艾格上個月承認，該公司門票價格調漲幅度「太激進」。

當然，消費者怒火有時可能也波及無辜。美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods上月就犯眾怒，因為公布獲利激增超過700%，靠蛋價飆漲賺翻了。然而，蛋價高漲是反映禽流感造成蛋雞供應量大減，不該歸咎於該公司。不過，這家蛋商抱怨生產成本升高就很不智：過去一年營業利潤率從8%躍升至41%。

民眾不滿物價高漲時，第一個洩怒對象通常是超市業者，但近來超市的利潤率與供應商相比溫和許多。大型連鎖超市可更積極敦促供應商為進一步漲價舉證說明理由。去年，連鎖超市特易購（Tesco）就與卡夫亨氏（Kraft Heinz）因漲價爭議對峙，導致亨氏焗豆和番茄醬產品一度下架。

許多消費者在網路上瞄見機票或飯店住宿報價，可能大罵一聲，但還是點滑鼠買下去。但明知漲價不合理且漲幅太離譜，還逆來順受繼續買，只會持續為通膨煽風助燃。Chris Bryant和Andrea Felsted指出認為，現在是要求企業給個說法，舉證說明為何漲價有理的時候了。消費者不滿意時，應有發出怒吼、藉此改變現狀的勇氣。

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