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FT：財經網紅助攻 台灣ETF資產規模創新高

編譯林奇賢／綜合外電
台灣ETF資產規模屢創新高，因投資人持續買進這類金融商品，特別是受到財經網紅鼓勵這麼做的年輕投資人。 （美聯社）
台灣ETF資產規模屢創新高，因投資人持續買進這類金融商品，特別是受到財經網紅鼓勵這麼做的年輕投資人。 （美聯社）

英國金融時報（FT）報導，台灣ETF資產規模屢創新高，如今已達到新台幣9,450億元（309.7億美元），因投資人持續買進這類金融商品，特別是被財經網紅鼓吹這麼做的年輕投資人，而ETF提供的高股息也是一大誘因。

證券投資信託暨顧問商業同業公會數據顯示，截至今年2月底，台灣ETF資產規模合計達到破紀錄的新台幣9,450億元，遠高於2018年2月的1,460億元。

目前ETF是台灣最受歡迎的基金類型，占所有境內共同基金管理資產的39.8%。儘管共同基金的資產去年縮水18.2%，但股票型ETF截至去年底大幅成長60.4%，攀抵新台幣2,975億元。

在ETF投資崛起的背後，年輕投資人絕對功不可沒。中華經濟研究院調查顯示，去年25至34歲的年輕人是對ETF投資最有興趣的族群，近五成都投資這類工具，比2018~2020年的10%左右高出許多。

年輕族群會如此資產配置，部分原因是財經網紅增加，且這批人持續推薦ETF是適合長期投資的工具。

群益投信基金經理人表示，自2020年以來，基金的行銷管道已大幅轉變，不隸屬任何基金公司的網紅會在數位平台上，以他們的觀點提供投資建議，「他們告訴投資人，不必每天研究股市、可以慢慢定期投資來累積財富，藉此推廣ETF。台灣投資人非常喜歡這個概念，他們不想再用投資賺快錢，而是看重長期投資」。

碁石智庫創辦人陳如鈊另指出，投資人一般被吸引的理由是，「ETF的管理費比主動基金便宜，而且更容易追蹤和預測投資結果」。

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