漲幅超過能源價格 「這支出」成各國遏制通膨新威脅

食品價格漲不停形成新通膨威脅。（歐新社）

華爾街日報報導，能源價格在俄烏戰爭開打逾一年後回落，但另有一項家庭重要消費支出，成本還在不斷上漲，那就是食物。雖然食品價格預料能在未來幾個月降溫，但一開始為什麼會漲的原因並不明朗，如果央行 處理不佳，可能勞工 要求加薪，並再進一步推動物價螺旋式上升。

在截至3月的一年間，歐元區的食品、酒類和菸草價格大漲15.4%，能源價格下跌0.9%；截至2月的一年間，美國的食品價格攀高10.2%，幅度遠高於能源價格的上漲5.2%。

但其實自2022年4月以來，全球商品市場裡的食品價格一直在跌。問題可能是農產品售價與家庭支付食品價格的變動存有滯後現象，而且原料成本只是最終價格的一部分，消費者還須支付加工、包裝、運輸和配送的費用。

但是農場到餐桌之間的差距，讓經濟學家看到了其他的問題：食品供應鏈企業可能漲價漲太凶，超過他們必須轉嫁的更高成本。Pantheon Macroeconomics經濟學家Claus Vistesen表示，「唯一的解釋是利潤 率擴大」。

歐洲央行決策者正在檢視利潤率擴大帶來的通膨潛力。俄烏戰爭開打後，能源價格首當其衝，食品最初受到的關注較少，部分原因是價格漲幅不如能源大。

有證據證明，新冠疫情爆發以來，食品供應商的利潤率攀升。根據ING經濟學家，德國農業部門的利潤率在2019年底到2022年底之間增加了63%，幾乎全部因為獲利增加而非工資上漲。

在歐洲，整個經濟體的利潤率都往上走。歐盟統計機構日前表示，去年第4季獲利占營業盈餘的比率升到42%，是2007年以來最高，流向勞工的比率則略降。在美國，第4季利潤率接近歷史最高水準，雖然已較第3季為低。

高糧價將是各國央行面臨的棘手問題。央行決策者多半更關注不包括食品和能源的核心通膨，但食品和能源在內的總體通膨會影響民眾對物價走勢的預期心理。食物是在多數家庭每天購買的商品。這可能導致勞工要求提高工資，結果又再反映到物價，推升通膨率。