新加坡攬人才 鎖定網安數據專家

新加坡 新的工作簽證 申請規定預定9月生效，日經報導，官方公布的細節羅列出這個追求疫後經濟成長的城市國家目前最青睞的27種工作，其中包括人工智慧（AI ）工程師、網路安全專家，以及研發植物肉類的科學家。

新加坡將自9月1日起引進以積分為標準的「互補性評選框架」，作為發放工作簽證的依據，根據當局3月下旬公布的短缺人才清單，在農業技術、金融服務、綠色經濟、醫療保健、通信技術和海事等六個行業的27種工作，簽證申請人最高可多加20分。

分析人士指出，新計畫出爐後，將促使企業根據星國政府的經濟戰略，調整招聘策略和方針。

在占名單近半的通信技術領域，當局希望延攬到更多AI和數據專家、雲端運算和網路安全長才，以及軟體開發人員，符合資格的專業人員可獲得期限較長的五年簽證；在金融服務領域，為高淨值個人和家族辦公室服務的投資顧問是招攬重點；在農技方面，當局青睞替代性蛋白質食品應用科學家在內的人才，反映出星國想成為亞洲食品創新中心的抱負。

新標準主要針對申請人與新加坡的互補性，就薪資、資歷、招聘企業多樣性和當地人招聘比率等四大項，分別給予0、10、20分，要拿到40分以上才有資格申請就業准證（EP）。

短缺人才清單每三年審查一次，但如果有需要，當局將加快到每年審查一次，以便在靈活性和企業確定性之間求取平衡。

新加坡的外籍勞動力約占總人口564萬的四分之一。截至2022年12月，共187,300人持有EP，在外籍勞動力中占13%。