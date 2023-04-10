美元隨Fed升息機率走升 日圓因日銀新總裁評論而走貶

美元勁升日圓上漲1.1%至133.57。植田和男暗示，暫時不太可能對貨幣政策框架進行任何重大調整。（路透）

美元周一走強，上周五強勁的就業 報告提振了美國5月升息 的預期心理 ，日圓則走弱，因為日本央行新任總裁植田和男表示不急於縮減其大規模刺激措施。

美元對六種主要貨幣 走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至102.57。歐元兌美元貶值0.4%至1.0862。美國2年期公債殖利率上漲2個基點至4%，上周五上漲15個基點。

上周五公布強勁的就業數據之後，把Fed將5月升息25個基點的機率上調至80%。

Brown Brothers Harriman & Co.外匯策略全球主管Win Thin表示，「歐洲大部分地區今天仍在休假，我們可能要到明天才能了解全貌，但就目前而言，美元似乎重回主導。」

美元勁升日圓上漲1.1%至133.57。植田和男在就職演說中表示，將儘其所能確保物價和金融體系穩定，當前的貨幣寬鬆政策非常有力。他暗示，暫時不太可能對貨幣政策框架進行任何重大調整。

Fed最新數據顯示，在截至3月29日的一周，商業銀行的商業和工業貸款從截至3月15日的2.824兆美元下降到2.756兆美元。美國商業銀行的存款接近3月底出現約一個月以來的首次增長，表明來自客戶取走存款的壓力正在緩解。

澳元和紐西蘭元下跌，中國周六開始為期三天的軍事演習，模擬對台灣的精確打擊，蔡英文總統前一天結束對美國的過境訪問回到台灣。中國是澳洲和紐西蘭的重要貿易夥伴。

澳元貶值0.5%至0.6674美元；紐元跌1%至0.6211美元，稍早觸及0.6195美元，為3月27日以來最低。