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日銀：暫維持超寬鬆政策

編譯林奇賢／綜合報導
日銀新總裁植田和男 （歐新社）
日銀新總裁植田和男 （歐新社）

日本銀行（央行）新任總裁植田和男10日在上任後首場記者會中說，日銀暫時維持超寬鬆貨幣政策是適當之舉，因通膨尚未出現能持續達到2%的趨勢，暗示他不會急於撤回大規模的刺激措施。

植田和男9日履新，開啟為期五年的任期，這是日本央行十年來首次換帥。植田在10日的記者會上除強調繼續維持超寬鬆政策，但也說日銀必須避免太晚正常化貨幣政策。由此可見，他會比前任總裁黑田東彥更願意調整有爭議的日債殖利率控制政策。

植田表示：「若日銀突然意識到通膨將穩定且持續達到2%，並決定讓貨幣政策正常化，將必須做出非常大的政策調整，從而導致這個經濟體和市場大亂，所以做出預先和適當的決定很重要。」

他說，雖然愈來愈多跡象顯示日本通膨可以持續朝日銀的2%目標邁進，但希望有更多時間來判斷薪資是否維持漲勢，「從目前的經濟、物價和金融形勢來看，暫時維持殖利率曲線控制政策是適當之舉」。日圓對美元匯價應聲走軟，10日一度貶值逾1%，報133.6日圓。

由於愈來愈多人批評殖利率曲線管控措施（YCC）扭曲市場、傷害銀行的利潤，市場充斥著對日銀可能很快逐步取消YCC的臆測；這個政策把10年期日債殖利率維持在零附近。

日生基礎研究所首席股票策略師井出真吾說：「植田釋出的訊號是，通膨和經濟情勢，不一定會讓利率大幅升高。日銀4月調整政策的可能性已大幅降低。」

植田將在27~28日主持上任後首次政策會議，屆時政策委員會將公布到2025年度經濟成長和物價預測。如今市場焦點在日銀決策官員是否預測日本通膨率會在2024、2025年度加速邁向2%。

植田表示，若無法達標，可能必須想出更能持續的政策框架，並緊盯寬鬆貨幣政策的副作用。

隨著全球經濟成長趨緩，為通膨和薪資持續回升的前景蒙上陰影，植田無疑面臨一條崎嶇不平的道路，因為這些是將黑田時代的刺激措施退場的先決條件。

殖利率 貨幣 日本

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