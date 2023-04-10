複雜經濟環境下 世銀、國際貨幣基金會議將登場

世界銀行和國際貨幣 基金組織的春季會議即將於本週登場，但其雄心勃勃的改革和募款議程可能被針對高通 膨、地緣政治緊張局勢加劇和金融穩定性的擔憂所掩蓋。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上週表示：「從過往歷史看來，經濟增長仍然疲軟，現在和中期表現都是如此。」

IMF預計全球今年經濟成長率將不到3%，且未來5年內都會維持在接近3%的水準，這是1990年代以來最低的中期預測。

她說，今年全球近90%已開發經濟體都將經歷增長放緩，而亞洲新興市場的經濟產出預計將大幅成長，其中印度和中國預計將佔所有增長的一半。

喬治艾娃警告，低收入 國家料將面臨借貸成本上升和出口需求下降的雙重衝擊，這可能加劇貧困和飢餓。

IMF明天在世界經濟展望報告（World Economic Outlook）中發布的最新增長預測將更廣泛審視不同國家的應對方式，並提供更多文件，以詳細說明全球經濟面臨的財政和金融挑戰。

此外，今年的春季會議也將在高通膨和矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後對銀行業健康狀況持續擔憂的背景之下舉行。

會議舉行前，IMF和世界銀行（World Bank）還呼籲富裕國家協助填補COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間大量提供、針對低收入國家優惠貸款機制中的16億美元缺口。

春季會議還將提供一個機會，可在美國支持、雄心勃勃的世銀改革議程上取得進展，進而更有效地應對氣候變遷等長期問題。