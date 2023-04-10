路透：沙國承諾北亞煉油客戶 5月供應不受減產影響

路透引述消息來源報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）向七個亞洲買家承諾，將在5月維持對亞洲的全部石油供應，不受OPEC+月初意外宣布減產的消息影響。（路透）

路透10日引述消息來源報導，沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Aramco）向數個北亞買家承諾，5月將維持對他們的石油合約供應，不受石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）月初意外宣布減產的影響。

另外，根據貿易資料，阿布達比國家石油公司（ADNOC）也已通知至少三個亞洲買家，6月石油供應將維持不變。

OPEC+2日出乎預料宣布，從5月起到年底每日將減產116萬桶石油，而Aramco每日將減產50萬桶。Aramco的每月石油銷售已成為投資 人密切注意的指標，以觀察預定的減產行動是否導致亞洲的供給吃緊。消息人士說，外界好奇新一輪減產是否真的會影響供應，或者只是用來拉抬油價 。

Aramco上周宣布調高5月運往亞洲市場的官訂售油價格（OSP），為連續第三個月漲價，是OPEC+宣布減產後最新採取的漲價行動。Aramco也調漲其他銷往亞洲的不同等級油品的售價。

亞洲是全球最大石油進口市場，第2季石油需求預料將放緩，主要受本地煉油業者關閉部份產能所致。但仍有投資人看好中國大陸的石油需求復甦，並預估本季全球油市將面臨供應吃緊，從而推升油價直攻每桶100美元。