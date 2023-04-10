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IDC：全球PC出貨Q1暴減約30%、庫存仍高 景氣明年回暖

編譯葉亭均／綜合外電
最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第1季出貨量持續下滑。（路透）
最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第1季出貨量持續下滑。（路透）

最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第1季出貨量持續下滑，其中，蘋果公司首季PC出貨量下滑約40%，顯示苦於應付庫存過剩局面的PC製造業者今年初面臨艱困的開局。

根據研調業者IDC的最新報告，PC業者合計第1季出貨量下滑29%至5,690萬台，遠低於2019年初首季的5,920萬台，反映疫情期間由遠距工作帶動的筆電需求激增情況已經消退。

在PC市場領導業者中，每一家都逃不過出貨衰減的命運。聯想和戴爾首季出貨量下滑逾30%，惠普（HP）下滑24.2%，市占排名第五的華碩出貨減少30.3%，市占第四大的蘋果出貨減幅更達40．５%

消費者支出在過去一年減緩，已導致智慧手機出貨量遭遇二位數幅度的下滑，也使得全球記憶體晶片大廠面臨供應過剩窘境。為行動裝置、桌機與筆電供應記憶體的三星電子上周表示將減產記憶體，同時公布上季獲利為2009年金融危機以來最少。

IDC研究主管烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示：「雖然通路庫存在過去幾個月已經消化，但仍遠高於四至六周的健康水準範圍。」「即使已提供大幅度折扣，通路和PC製造商可預料這樣的庫存水準維持到今年年中，還可能延續至第3季。」

IDC在報告中指出，可提供一絲慰藉的是，在許多廠商開始探索中國大陸以外製造選項之際，降溫的需求正讓製造商獲得時間和空間進行調整。例如蘋果公司正逐步讓製造基地進行地緣分散化，因應美中緊張關係升溫可能破壞其精心構建的供應鏈

展望2024年，IDC研究人員預期PC市場可能回溫，主要由硬體老化可望帶動的換機行為，以及全球經濟改善等兩大因素驅動。

蘋果 疫情 供應鏈

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