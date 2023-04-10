收愈多愈賠本？ 有日本雜貨店拒收1日圓硬幣

到日本銀行窗口存硬幣，超過一定數量，手續費從550日圓起跳。（路透）

「本店不收1日圓硬幣」，日本 東京一間雜貨店貼出這樣的告示，沒有趕走小學生客人的意思，而是收下太多零錢，他們反而要虧錢。

這間雜貨店每天有5、60名人來買東西，有一半是附近的小學生，在公告之前，很多人握一大把1日圓硬幣，來買小零食。110日圓的零食，用100日圓硬幣一枚、5日圓硬幣一枚與5枚1日圓硬幣的付錢方式，現在不被接受。

店老板說，為了店家生存，只好犧牲付錢的便利性了。問題根源在存款的手續費。在台灣用ATM存零錢有枚數上限，但不必收手續費，到銀行窗口存零錢也沒有要手續費的規定。

日本不一樣，到窗口存硬幣，各行庫規定不同，免費存銅板的上限從50枚到300枚不等，超過的話，手續費從550日圓（4.1美元）起跳。也就是說，1日圓硬幣存超過免費的額度，戶頭增加的金額是「零」。若存500枚10日圓硬幣，等於被收11%的手續費，要扣掉550日圓。

如果改到ATM存零錢，省下人工處理，代價更高。以郵局ATM為例，存1到25個硬幣要110日圓手續費，存到50個，要220日圓，存到100個硬幣要330日圓手續費。

金融機構的手續費規定，對薄利多銷的雜貨店、遊藝場和收香油錢的寺廟，都是很頭痛的問題。