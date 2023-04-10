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企業徵才 ChatGPT來幫忙

編譯洪啟原／綜合報導
履歷製作網站ResumeBuilder的調查顯示，高達半數企業正在使用ChatGPT，另有30%企業考慮使用。（路透）
履歷製作網站ResumeBuilder的調查顯示，高達半數企業正在使用ChatGPT，另有30%企業考慮使用。（路透）

履歷製作網站ResumeBuilder的2月調查顯示，半數受訪企業都已在日常營運中，使用人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，而且已用來取代人資部門負責張貼徵人訊息、回覆應徵者的工作，同時加速程式編碼工作。

調查顯示，50%的受訪企業已在使用ChatGPT，另有30%企業計劃使用。ResumeBuilder首席職涯顧問霍勒認為，這些調查資料可能只是冰山一角，因為在調查結束後，已有更多專業人士開始使用生成式AI技術。ResumeBuilder蒐集招募資料，以利求職者在搜尋工作時撰寫求職信和履歷。

霍勒說，這項調查的結果也受到受訪者年齡和經濟狀況影響。85%的受訪者都是44歲以下，而年輕一輩的員工較願意使用新技術。

霍勒認為，AI技術的高度採用率也跟後疫情時代的就業市場有關。企業在新冠疫情期間大幅擴張後，現正透過自動化適應新的經濟型態，「我們發現ChatGPT首先取代人資部門的部份工作，也就是撰寫徵求職缺或回覆求職者信件等工作。不過，以我在業界待這麼久的聽聞來說，愛寫職缺敘述的人並不多」。

若企業自動化撰寫職缺等工作，將擁有投入更戰略領域的資金。這項調查顯示，在採用AI的企業中，50%省下5萬美元，還有10%省下10萬美元。

程式編碼是另一個受ChatGPT影響的領域。霍勒說，企業正以生成式AI加快編碼工作，把省下來的時間和金錢用於員工在職進修和招募，「若他們能產出足以降低勞工成本的編碼，就能掌控編碼預算，並付錢給開發人員。或更好的做法，重新訓練編碼人員，從事需要做的事。」ResumeBuilder指出，90%受訪企業都曾尋找熟悉ChatGPT操作的人。

專業服務新創公司Fraction創辦人暨執行長甘達表示，把AI列為具備技能，履歷更能脫穎而出，例如ChatGPT的數學不好，但求職者能從提示詞工程的經驗中，知道輸入哪些資料會生成最佳結果。

人們已愈來愈擔心生成式AI可能取代人類工作，不過取代的工作可能出乎外界預期。最近的一項研究顯示，雖然在AI可能取代工作的名單上，電話行銷人員排名居前，但大學教授和社會學家也面臨這個風險。

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