日銀總裁任務 終結寬鬆派對

日本銀行（央行）新任總裁植田和男9日上任，成為二戰後首位學者出身的日銀總裁，遭遇的最大挑戰將要如何結束前總裁黑田東彥已經開了十年的派對，並且化解宿醉。

71歲的植田和男預料10日將認真上班，召開上任後的首場記者會，除了肩負維持成長動能讓通膨邁向2%目標的任務，還有主導寬鬆政策 退場的重責大任。

日銀前總裁黑田東彥2013年3月上任時，宣布將在兩年內達成通膨率2%的目標，推動一系列非傳統政策，包括質化與量化寬鬆（QQE）政策、收購日股指數型基金（ETF）、負利率、以及殖利率 曲線管控政策，十年來共買進580兆日圓（4.38兆美元）的日本公債，持有逾半日本公債。

如今在全球通膨浪潮下，一些人生活陷入困頓，薪資漲幅跟不上通膨漲幅，日銀卻依然堅持寬鬆貨幣 政策，導致物價續揚，物價「把關者」角色蒙塵。先前外界咸認日銀副總裁雨宮正佳將接任黑田，但日相岸田文雄卻意外提名植田和男，背後考量可能是民眾不再支持超寬鬆政策。植田以貨幣政策專業為人所知，2005年前曾任日銀政策委員七年，建議採用「政策持續效應」，讓市場參與者確定日銀將長期保持低利率。現在這種方法被稱為前瞻指引。

他2月接受國會議員質詢時表示，當前貨幣寬鬆政策「適當」，將維持下去。但他對收購ETF的評論或許才反映真實觀點。他猛烈抨擊日銀購買ETF是個「大問題」，也多次提到大規模QE的不利影響和風險。