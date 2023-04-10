我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

日銀總裁任務 終結寬鬆派對

編譯林奇賢／綜合報導

日本銀行（央行）新任總裁植田和男9日上任，成為二戰後首位學者出身的日銀總裁，遭遇的最大挑戰將要如何結束前總裁黑田東彥已經開了十年的派對，並且化解宿醉。

71歲的植田和男預料10日將認真上班，召開上任後的首場記者會，除了肩負維持成長動能讓通膨邁向2%目標的任務，還有主導寬鬆政策退場的重責大任。

日銀前總裁黑田東彥2013年3月上任時，宣布將在兩年內達成通膨率2%的目標，推動一系列非傳統政策，包括質化與量化寬鬆（QQE）政策、收購日股指數型基金（ETF）、負利率、以及殖利率曲線管控政策，十年來共買進580兆日圓（4.38兆美元）的日本公債，持有逾半日本公債。

如今在全球通膨浪潮下，一些人生活陷入困頓，薪資漲幅跟不上通膨漲幅，日銀卻依然堅持寬鬆貨幣政策，導致物價續揚，物價「把關者」角色蒙塵。先前外界咸認日銀副總裁雨宮正佳將接任黑田，但日相岸田文雄卻意外提名植田和男，背後考量可能是民眾不再支持超寬鬆政策。植田以貨幣政策專業為人所知，2005年前曾任日銀政策委員七年，建議採用「政策持續效應」，讓市場參與者確定日銀將長期保持低利率。現在這種方法被稱為前瞻指引。

他2月接受國會議員質詢時表示，當前貨幣寬鬆政策「適當」，將維持下去。但他對收購ETF的評論或許才反映真實觀點。他猛烈抨擊日銀購買ETF是個「大問題」，也多次提到大規模QE的不利影響和風險。

殖利率 貨幣 寬鬆政策

上一則

科技股今年來大漲20%與現實脫節？上季獲利恐銳減15%

下一則

美股財報季 獲利不太妙

延伸閱讀

英語流利的國際派 日相妻4月獨自訪美

英語流利的國際派 日相妻4月獨自訪美
日媒：日相夫人岸田裕子 擬4月獨訪吉兒拜登

日媒：日相夫人岸田裕子 擬4月獨訪吉兒拜登
日防衛預算飆逾GDP1% 比去年增26%破紀錄

日防衛預算飆逾GDP1% 比去年增26%破紀錄
中國前駐日大使離任前求見岸田遭拒 日媒：不尋常

中國前駐日大使離任前求見岸田遭拒 日媒：不尋常

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據