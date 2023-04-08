我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

全球糧價下跌 消費者無感

編譯陳苓／綜合報導
聯合國糧農組織食品價格指數3月降至126.9，低於2月的129.7，寫下歷年最久的跌勢。（路透）
聯合國糧農組織食品價格指數3月降至126.9，低於2月的129.7，寫下歷年最久的跌勢。（路透）

全球糧價連續12個月下跌，3月數據並寫下2021年7月以來新低，但至今幾乎沒有什麼跡象顯示，糧價跌勢已反映在世界各地的超市貨架上。

彭博資訊、路透報導，聯合國糧農組織（FAO）食品價格指數3月降至126.9，低於2月的129.7，寫下30年有紀錄來歷時最久的跌勢。這個追蹤全球主要糧食商品價格的指數，上個月走低主要是因為穀物、蔬菜油、乳製品價格下挫，抵銷了糖價和肉價的漲勢。

一年多前，俄羅斯出兵烏克蘭，打亂全球糧食出口，讓FAO指數升至歷史新高，今年3月數據和當時相比回落了21%，不過仍比兩年前高出近40%。

FAO首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）在聲明稿表示：「儘管以全球來看糧價逐步下滑，卻實際上仍處極高水位，各地本土市場的價格也持續上揚，對糧食安全構成額外挑戰」。

大宗商品本身價格下跌，但能源、勞動、運輸、處理成本等提高，抵銷價格跌勢，許多國家的糧食通膨也續增。

托雷羅還說，不少高度仰賴糧食進口的開發中國家，本國貨幣走勢疲弱讓情況更加惡化。就連較富裕國家的糧價也繼續上升，政府有更大壓力需作出回應。

追蹤世界糧市的農產品市場資訊系統（AMIS）表示：「在許多國家，糧價通膨依舊是重大憂慮」。

FAO 7日指出，供給充裕、進口需求降溫、黑海穀物協議延長，促使糧價成本降低。FAO穀物價格指數3月月減5.6%，小麥月減7.1%、玉米月減4.6%、稻米月減3.2%。另外，蔬菜油下挫3.0%、乳製品下挫0.8%。反之，糖價揚升1.5%、站上2016年10月以來新高，主要是印度、泰國、中國的生產展望憂慮。肉價指數也揚升0.8%。

FAO另一份報告穀物供需報告中，上調2023年世界小麥的預估產量至7.86億噸，較2022年低了1.3%，但仍為史上第二高。

糧價指數走勢。(資料來源：FAO、彭博資訊)
糧價指數走勢。(資料來源：FAO、彭博資訊)

指數 蔬菜 烏克蘭

上一則

中國3月外匯存底 升幅1.6%增加507億美元

下一則

中興通訊盯緊ChatGPT商機 股價漲停 逼近20個月新高

延伸閱讀

通膨薪水不夠用 逾50%勞工「斜槓」賺外快

通膨薪水不夠用 逾50%勞工「斜槓」賺外快
聯合國：西非3國今年恐近百萬幼童嚴重營養不良

聯合國：西非3國今年恐近百萬幼童嚴重營養不良
紐西蘭央行意外升息2碼以遏制通膨 紐元勁升

紐西蘭央行意外升息2碼以遏制通膨 紐元勁升
通膨居高不下 澳洲利率不變

通膨居高不下 澳洲利率不變

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
狗狗幣投資人控告馬斯克，尋求2,580億美元的補償。（路透）

遭求償2580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

2023-04-01 07:25
回顧第1季，多重利空從四面八方襲擊美國股市。結果呢？美股照漲不誤。（美聯社）

華爾街大多頭嘲笑「大賣空」貝瑞：熊開始爬出陷阱

2023-03-31 18:12
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴