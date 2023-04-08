全球糧價下跌 消費者無感

聯合國糧農組織食品價格指數3月降至126.9，低於2月的129.7，寫下歷年最久的跌勢。（路透）

全球糧價連續12個月下跌，3月數據並寫下2021年7月以來新低，但至今幾乎沒有什麼跡象顯示，糧價跌勢已反映在世界各地的超市貨架上。

彭博資訊、路透報導，聯合國糧農組織（FAO）食品價格指數 3月降至126.9，低於2月的129.7，寫下30年有紀錄來歷時最久的跌勢。這個追蹤全球主要糧食商品價格的指數，上個月走低主要是因為穀物、蔬菜 油、乳製品價格下挫，抵銷了糖價和肉價的漲勢。

一年多前，俄羅斯出兵烏克蘭 ，打亂全球糧食出口，讓FAO指數升至歷史新高，今年3月數據和當時相比回落了21%，不過仍比兩年前高出近40%。

FAO首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）在聲明稿表示：「儘管以全球來看糧價逐步下滑，卻實際上仍處極高水位，各地本土市場的價格也持續上揚，對糧食安全構成額外挑戰」。

大宗商品本身價格下跌，但能源、勞動、運輸、處理成本等提高，抵銷價格跌勢，許多國家的糧食通膨也續增。

托雷羅還說，不少高度仰賴糧食進口的開發中國家，本國貨幣走勢疲弱讓情況更加惡化。就連較富裕國家的糧價也繼續上升，政府有更大壓力需作出回應。

追蹤世界糧市的農產品市場資訊系統（AMIS）表示：「在許多國家，糧價通膨依舊是重大憂慮」。

FAO 7日指出，供給充裕、進口需求降溫、黑海穀物協議延長，促使糧價成本降低。FAO穀物價格指數3月月減5.6%，小麥月減7.1%、玉米月減4.6%、稻米月減3.2%。另外，蔬菜油下挫3.0%、乳製品下挫0.8%。反之，糖價揚升1.5%、站上2016年10月以來新高，主要是印度、泰國、中國的生產展望憂慮。肉價指數也揚升0.8%。