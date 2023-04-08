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日銀總裁:通膨達標在望

編譯湯淑君／綜合報導
日銀總裁黑田東彥任期8日屆滿，他在7日的告別記者會上透露，卸任後考慮去大學教書。 （路透）
日銀總裁黑田東彥任期8日屆滿，他在7日的告別記者會上透露，卸任後考慮去大學教書。 （路透）

日本銀行（央行）總裁黑田東彥7日在告別記者會上表示，對任內不曾達到2%通膨目標感到遺憾，但預言達標日在望，似乎在為寬鬆政策最終退場鋪路。

黑田東彥第二個五年任期8日屆滿，交棒給新總裁植田和男。在卸任前夕記者會中，黑田感嘆這十年來未曾達到2%通膨目標，但如今達標機率升高了。

現年78歲的黑田說：「達到2%穩定物價目標的時刻愈來愈近…尋求某種退場策略，同時維繫金融體系穩定，完全可行。」他指出，日本銀行如今資本基礎穩固、流動性充沛，有充分韌性能因應利率攀升到某種程度。

黑田提到，日本消費者物價指數（CPI）從1月的4.3%降到2月的3.3%，主因是電費補貼措施壓低能源成本。他預估，到9月，隨著進口物價漲勢消退，通膨率將降到2%以下；9月後，「通膨將開始彈升」。

今年，工會爭取到平均調薪逾3%，是30年來最高。黑田認為，貨物與勞務價格將隨之上揚。

黑田掌舵這十年，日本經濟經歷重大轉變。2013年他就任時，支持出口產業是首要之務，他以抑升日圓政策達成任務。

但現在優先要務轉向因應人口結構挑戰，以及促進國內投資半導體等產業，弱勢日圓反而推升原料進口成本，也不利吸引外國人才。

黑田接掌日銀後，推出大規模刺激措施，把日本經濟「震懾」得脫離長達15年的通縮；2016年，日銀焦點轉向利率，並維持無限制購債的論調，同年推出負利率和殖利率曲線控制（YCC）政策，把10年期公債殖利率釘在0%；去年12月放寬到正負0.5%，市場解讀是為未來升息作準備。

殖利率 日本 投資

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