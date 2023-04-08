美西港口怠工 海運業緊繃
美西最大、全球貨櫃吞吐量排名第九的美國洛杉磯及長灘港兩港口突然作業停擺，美國時間4月6日所有碼頭作業已經停止。國內長榮、陽明昨（7）日都證實，美國兩大港口出現怠工，詳細情況還在了解中，擔心全球貨櫃輪供需失調風雲再起。
美國洛杉磯、長灘港是美國西岸最重要港口，如今全球貨櫃輪港口驚傳「類罷工」事件，台灣物流業者分析，2020年貨櫃輪大多頭行情記憶猶新，當時全球物流供應鏈斷鏈就是從這兩個港口發生。
當時受疫情影響，碼頭工人人數不足，亞洲又一堆貨急著出口到美西，開始出現搶櫃、搶艙及搶船大戰，造成碼頭作業困難，港口塞爆。塞港狀況最糟時，沒有專用碼頭的貨櫃輪，進港要等待100天，也因等待進港船太多，演變成為全球海運市場首見大多頭榮景。
物流業者表示，去年市場原擔心美西碼頭工人勞資協商會有狀況，卻完成談判，不料現在出現怠工事件。大家都是臨時知道這個訊息，目前了解整個事件變化中，由於這是美西最重要港口，罷工如果是短期性質，對全球物流供應鏈影響不大。
假設怠工拖過一周，遠東-美西線運價恐怕漲勢再起，且船舶必須改到美國東岸裝卸，遠東-美東線運價也會上揚；也因船舶到美東工作天期拉長，全球船舶供給也會受到影響；加上需要搭配內陸物流運送班表，供應鏈考驗又再度出現。
物流業者指出，去年下半年運價斷崖式崩跌，船公司一直在減班，減緩運價下跌衝擊，最近運價觸底反彈，近日船公司陸續宣布4月15日起要調漲貨櫃輪運價，代表不願在低價收貨；加上發生美西碼頭怠工事件，客戶如果沒有排定船期，貨件又急著要送到美西港口，恐將上演加價才能出貨窘境。
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