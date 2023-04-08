美西港口怠工 海運業緊繃

美西最大、全球貨櫃吞吐量排名第九的美國洛杉磯 及長灘港兩港口突然作業停擺，美國時間4月6日所有碼頭作業已經停止。國內長榮、陽明昨（7）日都證實，美國兩大港口出現怠工，詳細情況還在了解中，擔心全球貨櫃輪供需失調風雲再起。

美國洛杉磯、長灘港是美國西岸最重要港口，如今全球貨櫃輪港口驚傳「類罷工 」事件，台灣物流業者分析，2020年貨櫃輪大多頭行情記憶猶新，當時全球物流供應鏈 斷鏈就是從這兩個港口發生。

當時受疫情影響，碼頭工人人數不足，亞洲又一堆貨急著出口到美西，開始出現搶櫃、搶艙及搶船大戰，造成碼頭作業困難，港口塞爆。塞港狀況最糟時，沒有專用碼頭的貨櫃輪，進港要等待100天，也因等待進港船太多，演變成為全球海運市場首見大多頭榮景。

物流業者表示，去年市場原擔心美西碼頭工人勞資協商會有狀況，卻完成談判，不料現在出現怠工事件。大家都是臨時知道這個訊息，目前了解整個事件變化中，由於這是美西最重要港口，罷工如果是短期性質，對全球物流供應鏈影響不大。

假設怠工拖過一周，遠東-美西線運價恐怕漲勢再起，且船舶必須改到美國東岸裝卸，遠東-美東線運價也會上揚；也因船舶到美東工作天期拉長，全球船舶供給也會受到影響；加上需要搭配內陸物流運送班表，供應鏈考驗又再度出現。

物流業者指出，去年下半年運價斷崖式崩跌，船公司一直在減班，減緩運價下跌衝擊，最近運價觸底反彈，近日船公司陸續宣布4月15日起要調漲貨櫃輪運價，代表不願在低價收貨；加上發生美西碼頭怠工事件，客戶如果沒有排定船期，貨件又急著要送到美西港口，恐將上演加價才能出貨窘境。