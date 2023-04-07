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出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

中央社／喬魯特卡7日綜合外電報導
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。

51歲的賽拉亞（Lorena de Jesus Zelaya）在蝦子裝箱廠工作，她告訴法新社：「我們不希望他們停止跟台灣做生意。」

頭戴帽子、穿著圍裙與橡膠鞋的賽拉亞說，她已經在養蝦業工作了31年。

賽拉亞和其他800名女工在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）以南85公里的喬魯特卡（Choluteca）一間工廠工作，負責替冷凍蝦子裝箱，再裝入冷凍貨櫃運往台灣、墨西哥和歐洲。

宏都拉斯左派總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）上個月宣布與台灣斷交，並跟中國建交。

養蝦業員工擔心斷交可能會損害2008年宏都拉斯與台灣簽訂的自由貿易協定，他們的生計很大程度上仰賴此協定。

46歲商人羅德里格斯（Yader Rodriguez）告訴法新社，「對於出口蝦子的宏都拉斯而言，失去台灣市場在價格方面是非常艱困的情勢。台灣是一個高價值市場，我們的蝦子在那裡可以賣到中國的幾乎兩倍價錢」。

儘管中國經濟規模是台灣的12倍，但他表示，「我們仍然很擔心這項政治決定會帶來的後果」。

羅德里格斯指出，宏都拉斯的蝦子出口值每年可達1億美元。

數個拉丁美洲國家在最近幾年相繼與台灣斷交，包括尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬、哥斯大黎加和多明尼加，秀瑪菈．卡斯楚也追隨了它們的腳步。

這使台灣僅剩下13個友邦，包括總統蔡英文上週出訪的瓜地馬拉與貝里斯。

宏都拉斯的蝦子養殖業自1970年代開始發展之後持續擴展，目前有324家養蝦場，占地2萬4500公頃。業者在巨大的人工池中養蝦，並引入附近的馮瑟卡灣（Gulf of Fonseca）海水。

宏都拉斯約有2萬3000人直接受雇於養蝦業者，但若包括間接依賴養蝦業的人，這項數據會增至15萬人。

宏都拉斯全國水產養殖業者協會（ANDAH）在與當局召開的多次會議中均表達關切。他們擔心台灣會拒絕向宏都拉斯買蝦，已要求政府寫信給台灣當局，請求儘管外交關係終止，雙方仍能繼續貿易往來。

ANDAH會長哈維耶（Juan Carlos Javier）表示，「政府願意聽取意見，並尋求解決方案」。他還說，宏都拉斯去年有超過1/3蝦子出口值來自台灣。

雖然宏國政府沒有提到與台灣的貿易協定，但許多人對於斷交恐帶來的後果深感憂心。

在養蝦業工作的28歲民眾阿貝羅（Carlos Abrego）說，「所有家庭都很擔心…他們想要終止這項（貿易）協定」。

蝦子是宏都拉斯的第5大出口品，排在咖啡、香蕉、糖和棕櫚油之後。宏國去年的出口額為61億美元，其中1億3000萬美元來自台灣。

墨西哥 咖啡 蔡英文

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