印度利率不變 允必要時行動

印度央行 周四意外維持基準利率不變，六人組成的貨幣政策委員會一致投票決定維持回購利率在6.50%不變，但承諾在必要時採取行動。

接受彭博調查的33位經濟專家中，只有6位料到些一決定，其他經濟專家預計升息25個基點。委員會還決定保留側重「自寬鬆退場」的政策立場，這是自2022年5月開始緊縮貨幣政策以來的一貫做法。

受此消息影響，印度公債上漲，10年期公債殖利率 大跌7個基點至 7.19%，印度盧比走貶。印度股市則上漲。

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）在孟買會後直播的談話中說：「貨幣政策委員會在本次會議上一致決定維持利率不變，並準備在情況需要時採取行動」。「貨幣政策委員會在未來會議會毫不猶豫視必要採取行動。」

從這次決定來看，印度央行一面希望兼顧經濟發展，一面也想花時間來評估在這波十年來最急進的升息周期中，利率總計升高250個基點的影響。利率緊縮之下，印度經濟已出現若干降溫的跡象，去年12月為止的一季經濟成長意外放緩至4.4%。

達斯表示，有必要評估已過利率上揚的累積影響，他並表示，整體通膨預料在未來一年會轉而緩和。印度央行已下修4月起新一年度的通膨預測，由5.3%降至5.2%。