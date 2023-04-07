我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

印度利率不變 允必要時行動

編譯劉忠勇／綜合報導

印度央行周四意外維持基準利率不變，六人組成的貨幣政策委員會一致投票決定維持回購利率在6.50%不變，但承諾在必要時採取行動。

接受彭博調查的33位經濟專家中，只有6位料到些一決定，其他經濟專家預計升息25個基點。委員會還決定保留側重「自寬鬆退場」的政策立場，這是自2022年5月開始緊縮貨幣政策以來的一貫做法。

受此消息影響，印度公債上漲，10年期公債殖利率大跌7個基點至 7.19%，印度盧比走貶。印度股市則上漲。

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）在孟買會後直播的談話中說：「貨幣政策委員會在本次會議上一致決定維持利率不變，並準備在情況需要時採取行動」。「貨幣政策委員會在未來會議會毫不猶豫視必要採取行動。」

從這次決定來看，印度央行一面希望兼顧經濟發展，一面也想花時間來評估在這波十年來最急進的升息周期中，利率總計升高250個基點的影響。利率緊縮之下，印度經濟已出現若干降溫的跡象，去年12月為止的一季經濟成長意外放緩至4.4%。

達斯表示，有必要評估已過利率上揚的累積影響，他並表示，整體通膨預料在未來一年會轉而緩和。印度央行已下修4月起新一年度的通膨預測，由5.3%降至5.2%。

印度 殖利率 央行

上一則

AI提高生產力 打開周休三日大門

下一則

美分散半導體鏈 4國受惠

延伸閱讀

女主人橫死 鸚鵡「說話」 助印度警察破案

女主人橫死 鸚鵡「說話」 助印度警察破案
印度首例 法官用ChatGPT協助判決 駁回保釋申請

印度首例 法官用ChatGPT協助判決 駁回保釋申請
落腳孟買 蘋果公司將開設印度首間實體商店

落腳孟買 蘋果公司將開設印度首間實體商店
美國落實分散半導體供應鏈政策 亞洲這四國成了大贏家

美國落實分散半導體供應鏈政策 亞洲這四國成了大贏家

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
狗狗幣投資人控告馬斯克，尋求2,580億美元的補償。（路透）

遭求償2580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

2023-04-01 07:25
第1季即將落幕，美股那斯達克100指數脫離熊市領域，令一些多方感到振奮。但巴隆周刊指出，諸多逆風當前，此刻尚難斷定美股後市持續看漲。圖／路透

那斯達克100上演熊市大逃脫 是美股買進訊號？

2023-03-31 09:58
回顧第1季，多重利空從四面八方襲擊美國股市。結果呢？美股照漲不誤。（美聯社）

華爾街大多頭嘲笑「大賣空」貝瑞：熊開始爬出陷阱

2023-03-31 18:12
聯邦準備理事會（Fed）的一名高層官員警告，美國通貨膨脹情況自今年初以來已經惡化，這可能導致聯準會打擊物價上漲的持續行動延長。 （路透）

聯準會理事：通膨展望已惡化 升息行動恐延長

2023-04-01 19:23

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治