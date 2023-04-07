AI提高生產力 打開周休三日大門

諾貝爾 經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher Pissarides）表示，ChatGPT革命提高許多工作生產力，為周休 三日打開大門。

現任職於倫敦經濟學院的皮薩里德斯，專長是自動化對工作的衝擊。他獲得2010年的諾貝爾經濟學獎，理由正是對勞動市場摩擦理論所做出的貢獻。

他日前接受彭博資訊訪問時說，勞動市場能夠迅速適應AI 聊天機器人，淡化了各界對科技快速發展可能造成大規模失業的擔憂。

他說：「我非常樂觀認為我們可以提高生產力，可以透過工作來增加幸福感，也可以獲得更多休閒時間。我們可望輕易地轉成周休三日。」

皮薩里德斯表示，若使用得宜，生產力可望出現「很大的不同」，「可以帶走我們工作中的許多無聊事情……然後只把有趣的事情留給人類」，儘管科技「日新月異」，但企業若能放慢採用的速度，將有助減輕員工在過渡階段的痛苦。有些人則擔憂這項技術可能對社會帶來的衝擊，例如馬斯克等科技領袖上月在一封公開信中，呼籲各界暫緩開發先進的AI系統。

皮薩里德斯則說：「若人類真想工作，他們能創造的工作無窮無盡。這個科技要真正產生影響需很長時間，在這段期間人類會自行調整，要做的基本上是精進自己。」

高盛日前一份報告也說： 「大量節省勞動成本、創造新的就業機會以及提高員工的生產力，這些因素共同提高生產力大增的可能性，從而大幅促進經濟成長」，「我們估計AI最終可能使全球國內生產毛額（GDP）年成長率達到7%。」

但該報告也說，全球有3億個工作職位，暴露在生成式AI的風險之下。