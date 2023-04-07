沙國外銷亞洲油價 連三漲

沙國銷往亞洲油價。(資料來源：彭博資訊)

沙烏地阿拉伯 調高5月運往亞洲市場的官訂售油價 格（OSP），是連續第三個月調漲價格，也是在以沙國為首的石油 輸出國組織和夥伴國（OPEC+）意外宣布減產數日後最新採取的漲價行動。

國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將5月裝載銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂售油價格，較4月調高每桶30美分，對阿曼／杜拜市場基準價格的溢價為每桶2.8美元。

沙國這次調漲油價，符合路透對亞洲煉油業者在OPEC+意外調降產量後的調查。OPEC+在2日宣布，從5月起至年底，每日減產石油116萬桶。這項消息令市場猝不及防，國際油價也應聲上揚，在紐約6日早盤在平盤附近波動，自油國組織宣布減產後連三日收紅，周線可望連續第三周收高。從3月中的15個月低點至今則已大漲約25%。

沙國也將5月阿拉伯中質和重質原油價格，分別調高30美分與50美分。這兩種原油的含硫量比阿拉伯輕原油更高。亞洲地區對較重的原油需求轉強，原因是可處理重質原油的新煉油廠即將投入運作，如中石油揭陽廠。

一位新加坡交易人士表示：「官訂油價上漲勢必會侵蝕煉油廠的利潤，但重要問題是沙烏地的減產是否以及何時會影響他們對合約買方的供應。」

交易商和煉油業者從本周初就預期沙國會調漲油價，並急切等待最新售價公布。一些買家也擔心，從沙烏地阿拉伯國家石油公司的石油運載量可能遭削減，這促使他們開始與其他非OPEC+產油國洽談取代或替代供應的事宜。市場人士預期，OPEC+減產可能會迫使亞洲煉油業者尋求從俄羅斯、非洲和美洲取得更多原油供應。

瑞銀集團商品分析師斯陶諾沃表示：「漲價舉動顯示，儘管他們宣布減產，沙烏地仍預期亞洲需求強勁。」

在其他地區方面，沙國對歐洲西北地區的阿拉伯輕原油5月官訂售油價格維持不變，即對洲際交易所布蘭特原油指標價格溢價每桶1美元；對美國的官訂售油價格則調高10美分。調漲後的價格比阿格斯含硫原油指數（ASCI）基準高6.75美元。