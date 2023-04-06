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三星擴大與超微繪圖技術合作 強化Exynos行動處理器

編譯葉亭均／綜合外電
三星電子6日宣布擴大與超微（AMD）多年的合作夥伴協議，三星將採用超微最新的繪圖技術來提升三星Exynos行動處理器。（路透）
三星電子6日宣布擴大與超微（AMD）多年的合作夥伴協議，三星將採用超微最新的繪圖技術來提升三星Exynos行動處理器。（路透）

三星電子6日宣布擴大與超微（AMD）多年的合作夥伴協議，三星將採用超微最新的繪圖技術來提升三星Exynos行動處理器，並且優化手機遊戲的體驗。

根據韓聯社與韓國經濟日報報導，三星在新聞稿中表示，這樁合作有助於把「主機級繪圖品質和優化後的功耗提供給更多行動裝置，提供令人驚豔的臨場感和持久的遊戲體驗」。

行動應用處理器是智慧手機的「大腦」，是種用來支援在手機操作系統環境下各種應用程式的系統單晶片。三星很大一部分的獲利是來自記憶體事業，但同時持續強化開發手機處理器、影像感測器與車用晶片等邏輯晶片，以便讓事業多元化。

三星應用處理器開發副總裁李成俊（Lee Seog-jun，音譯）表示：「攜手超微，三星持續改革行動繪圖，包括我們近期的合作，在業界首度把光線追蹤功能引入行動處理器。」

兩家公司是在2019年首度宣布合作，三星取得超微RDNA繪圖架構授權，促成在2022年共同開發三星行動繪圖處理器（GPU）Xclipse。Xclipse是基於超微高性能RDNA 2架構的GPU。

Xclipse是業界第一款具有硬體加速光線功能的行動，這種功能在遊戲中模擬實際世界光的物理行動，也具有可變速率著色（VRS），這類功能先前只會出現在個人電腦、筆電與遊戲主機中，用來優化GPU的工作任務。

超微的Radeon技術事業群高級副總裁大衛‧王（David Wang，音譯）表示：「我們樂見三星選擇我們高性能的Radeon繪圖技術來提升下一代三星Exynos產品。」

三星的旗艦Exynos行動晶片用來驅動其Galaxy智慧手機系列，以及大陸Vivo等競爭同業的手機。三星在強化與超微的合作之際，正值自家行動處理器面臨來自高通、台灣聯發科競爭的艱苦戰役。

三星 手機 晶片

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