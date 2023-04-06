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全球完全轉用乾淨能源 馬斯克估需投資10兆美元

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。 （路透）
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。 （路透）

根據特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的計算，全球要完全轉用乾淨能源，需要投入巨資10兆美元。然而，持續依賴化石燃料的代價更高。

特斯拉6日刊出「宏偉計畫」第三階段（Master Plan Part 3）的文件，其中提到，要讓全球經濟都使用無碳能源的話，未來20年需要大量建造太陽能電板工廠、金屬冶煉廠，才能有足夠的再生能源發電量與儲電容量，供應所需。

馬斯克3月在投資人大會提出「無化石燃料世界」的願景，這份新出版的白皮書詳列細節。報告計算，如果全球未來20年繼續以去年的水準生產石油、燃煤與天然氣，代價約是14兆美元。

馬斯克設想的全球乾浄能源體系，需要約30,000百萬瓩（GW）的再生能源容量、以及240,000百萬瓩小時的儲能容量。彭博新能財經（BloombergNEF）的資料顯示，2021年的全球再生能源容量只有3,214百萬瓩，而定置型能源儲存部門預測到2030年底時，容量才能有1,432百萬瓩小時。

兩相對比，可以看出特斯拉等乾淨科技公司所具備的龐大潛在利益。

雖然10兆美元看起來是個天文數字，但馬斯克堅稱，這相較於100兆美元的全球經濟規模，只不過是九牛一毛，而且若分攤到20年，絕對可行。他上月就說，「20年下來，只占全球經濟的0.5%。所以不是個大數字。」

在馬斯克料想的情境裡，金屬需求將大爆發。為了要生產鎳、鋰、銅等用於電池或是乾淨能源設備的金屬，礦物開採礦物共需要資本支出5,020億美元，金屬冶煉的總資本支出估為6,620億美元。

馬斯克 特斯拉 石油

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