面臨債務危機的開發中國家創新高 有這十國

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會下周登場。（路透）

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會下周登場，隨著面臨債務危機的開發中國家數量創新高，屆時與會的政治領袖與財金首長將忽視不了這個問題。

通膨暴漲、借貸成本升高及強勢美元，都讓一些開發中國家的清償貸款 和發債籌資變貴許多， 好幾國去年甚至債務違約。

以下為路透整理、面臨債務風險或已對國際貸款違約的國家：

埃及

接連而來的新冠疫情與糧食和能源價格暴漲，已衝擊仰賴旅遊的埃及經濟，面臨美元短缺，難以償付日增的債務。開羅當局去年12月已向IMF取得新的30億美元紓困方案，承諾將提高匯率 彈性、擴大民間部門角色，並推行眾多貨幣和財政改革。

埃及的進口與匯率管制已阻礙經濟活動，即便去年，讓埃及鎊匯率腰斬，還是遭遇外匯短缺，通膨如今更超過30%。

薩爾瓦多

今年1月已排除償還6億美元債務的阻礙，在外流通的歐元債券規模約為64億美元，雖然下次償還期限是在2025年，對高昂的償息成本、融資計畫及財政政策的憂慮，卻已使其債券價格深處困境領域。

薩國2021年9月以比特幣為法幣，實質上已關閉向IMF尋求紓困的大門。但IMF也坦承，薩國擁抱比特幣為法幣的風險「還沒成真」。

迦納

正處於一個世代以來最嚴重的經濟危機，去年把超過40%的政府收入用於償債，今年1月成為第四個成為尋求透過20國集團（G20）共同框架重整債務的國家

這個西非國家去年12月已與IMF敲定30億美元的紓困協議，但還需要取得雙邊的融資保證，才能獲得最終批准。該國已達成減記國逆債務的協議，上周也已與國際債權人展開正式的債務協商。

黎巴嫩

在數十年的管理不量與貪腐後，黎巴嫩金融體系在2019年開始崩塌，2020年初債務違約，而且從去年10月31日以來就沒有國家元首、也沒有獲得完整授權的內閣。

黎巴嫩去年4月曾和IMF達成30億美元的有條件協議，但IMF最近警告黎巴嫩「處於非常危險的情勢」，因為銀行與匯率等一連串改革都延後。該國2月讓官方匯率貶值，為25年來首見，央行3月表示會開始無上限拋售美元，已阻止匯率貶值螺旋。

馬拉威

馬拉威正在處理外匯短缺問題，預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率也達8.7%。這個仰賴捐館的非抽南部國家正試圖重整債務，向IMF取得更多資金。

巴基斯坦

去年的洪災、好幾個來的政經動盪、以及創紀錄的通膨，都讓巴基斯坦處於險境。中國大陸同意提供18億美元的再融資，上月也展延已經到期的20億美元貸款，讓巴國當局能有喘息攻堅。

但與IMF協商取得新一波11億美元的貸款，卻持續延宕，外匯存底也降到只能支應不到四周進口的水準。

突尼西亞

這個仰賴旅遊的北非經濟體正陷入基本糧食物資短缺的危機。由於當局迄未顯露要推動關鍵改革的跡象，與IMF磋商19億美元貸款的談判已停滯好幾個月。該國多數債務都是內部債務，但今年稍後將須償赴外國貸款。信評機構已表示，突尼西亞可能違約。

斯里蘭卡

去年對國際債務違約，已掀起一場政治危機，甚至也沒有購買必要進口的美元。IMF上月簽署30億美元的紓困方案，讓已從世銀、亞洲開發銀行等放款機構獲得近40億美元的斯里蘭卡，能有更多資源處理問題。

當局希望在9月前完成債務重整談判，也正在磋商國內債務，目標是5月前敲定。

在去年遭俄羅斯入侵後，烏克蘭已暫停償付所有債務，雖然國際已制定1,150億美元的全球支持方案，烏克蘭也才剛獲得IMF四年156億美元貸款計畫的第一筆27億美元資金，但在情勢穩定時，將須重整債務。

IMF估算，烏克蘭每個月需要30~40億美元維持國家運作，世界銀行和其他機構最近發布的報告預估，重建烏克蘭經濟可能需要4,110億美元。

尚比亞

為2020年在新冠疫情期間第一個倒債的非洲國家，也被視為G20共同框架結果的關鍵，但談判始終超慢，外債也累積到186億美元。西方國家已怪罪中國大陸是最大卡觀因素，北京則予以駁斥。