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經濟擴張速度快 WTO上修貿易預測

編譯易起宇／綜合報導

世界貿易組織（WTO）上修對今年全球貿易成長預測，但就算提高後和去年相比成長幅度仍為減緩。WTO並警告來自俄烏戰爭、地緣政治緊張、糧食安全和貨幣政策緊縮的風險。

WTO 5日表示，預期今年全球商品貿易量將增長1.7%，增幅大於去年10月預測的1%，但小於全球金融危機以來過去12年平均的2.6%。去年第4季全球貿易下滑，導致去年全年僅成長2.7%，低於原先預期的3.5%。

世貿組織表示，隨著經濟擴張增速，2024年的商品貿易成長率應會回升至3.2%，但由於下行風險環伺，這項預測充滿不確定性。相關威脅包括俄烏戰爭和其他地緣政治緊張、再度復熾的通膨，和貨幣政策緊縮的影響。

WTO的預測並未包含服務貿易，但該組織表示，隨著防疫限制解除，國際觀光業正在朝向全面復甦的軌道上，而且旅遊需求看起來並未受到經濟不確定性打擊。中國解封應該也將提振區域和全球旅遊；中國客戶是全球消費第一大戶。

另外，美國商務部5日公布的數據顯示，美國2月未經通膨調整的貿易逆差連三個月擴大，進出口差距增加2.7%，逆差達705億美元，是四個月來最高，且超出彭博資訊預測的688億美元。

WTO 貨幣 觀光

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