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帳務問題曝光 AI開發商股價暴跌

編譯陳律安／綜合報導
C3.ai股價走勢。(資料來源：彭博資訊)
C3.ai股價走勢。(資料來源：彭博資訊)

企業AI軟體開發商C3.ai公司4日收盤股價重挫26%，寫下歷來最大的單日跌幅，原因是做空機構Kerrisdale資本指控該公司有「嚴重的會計和資訊揭露問題」。Kerrisdale也說，正在放空C3.ai的股票。

Kerrisdale資本投資長亞德蘭吉說，C3.ai公司使用非常激進的會計手段，來膨脹損益表，以達成賣方（sell-side）分析師對營收和特定獲利指標的預期，並隱瞞基本營運顯著惡化的情形。這家總部位於加州紅木城的公司，4日股價應聲暴跌26%。5日早盤繼續下挫4%，報23.9美元。

創立於2009年的C3.ai，受惠於近來人工智慧（AI）的熱潮，今年截至3日收盤股價上漲202%。公司創辦人兼執行長希伯（Thomas Siebel）曾任職於軟體大廠甲骨文（Oracle）。

Kerrisdale資本表示，C3.ai把生產定製軟體的相關成本歸類於研發費用，而非收入成本，藉此拉抬利潤率，並透過這類會計手段，把自己塑造成一家高利潤、軟體即服務（SaaS）的業者，而非只是低利潤的普通顧問公司。

Kerrisdale資本也示警，C3.ai對客戶貝克休斯公司（Baker Hughes）的未出帳應收帳款激增，構成疑慮。

C3.ai則回應，Kerrisdale資本的說法具「高度的創造力」，明顯是為了打壓該公司的股價，且關於貝克休斯的相關問題，其實是Kerrisdale資本誤解了通用會計準則。

股價 利潤 AI

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