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歐元區PMI 攀升至十個月高點

國際中心／綜合報導

最新公布的數據顯示，歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）升至十個月高點，因服務業需求旺盛，但各產業和各國的復甦情況並不均衡，且各地物價壓力仍高。美國3月ISM服務業指數雖仍維持在50以上，但意外下滑到三個月低點，顯示美國服務業擴張速度放緩，主要是受新訂單成長偏弱，以及企業活動疲軟影響。

史坦普全球5日公布，歐元區3月綜合PMI從2月的52升至53.7，是十個月高點，是連續第三個月高於50的景氣榮枯分水嶺，但低於54.1的初值。

美國供應管理協會同日公布的3月ISM服務業指數，從2月的55.1驟降至51.2，也遠低於彭博資訊預估的54..4，代表企業與一般消費者對於支出都轉趨謹慎。

史坦普全球高級經濟學家海耶斯表示，歐元區經濟繼續從2022年底的低迷中反彈，「最新的PMI調查強化了以下觀點，也就是至少目前而言，歐元區已擺脫了衰退。」

他還說，3月的經濟活動主要反映服務業的表現強勁；鑒於高通膨和借貸成本上升對家庭收入的擠壓，「當前經濟活動勢頭轉佳，令人振奮」。

歐元區服務業PMI從2月的52.7彈升至55.0，不過低於55.6的初值。

3日公布的製造業PMI則從48.5進一步下滑至47.3，顯示上個月工廠活動進一步下滑，因為消費者感受到生活成本上升的壓力，削減開支。

史坦普全球表示，各成員國之間也有個別差異，西班牙和義大利在很大程度上推動了增長。但德國和法國的經濟活動僅小幅擴張，為潛在的經濟狀況描繪了一幅更保守的畫面。

指數 義大利 德國

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