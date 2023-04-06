紐西蘭升息2碼 澳洲不動

（路透）

同樣是要壓制通膨，紐西蘭和澳洲 兩國央行 做法卻大不相同，凸顯出先進市場國家面臨的兩難抉擇。

紐西蘭央行決策官員5日決議升息 2碼（0.5個百分點），升幅比市場預期大。30分鐘後，澳洲準備銀行（央行）總裁洛伊在一場演說中表示，4日決定停下近一年來的升息腳步，不表示這波升息已經終結，而是準備更有耐心的做法來穩定物價，同時兼顧就業。

全球這波數十年來最大的升息循環進入尾聲，此時紐、澳央行決策分歧，反映出更多已開發國家央行如今傾向暫時按兵不動，先觀察先前的升息造成什麼影響；其他央行的升息路徑則繼續向前推進，唯恐腳步停頓可能導致抗通膨功虧一簣。

澳盛銀行（ANZ）首席經濟學家卓爾納說：「面對相當近似的通膨數據，澳紐央行卻持續選擇走截然不同的路。」

紐西蘭央行意外升息2碼，這波緊縮循環累計升幅達5%，比美國聯準會累計升息4.75個百分點還要多。

紐西蘭央行在聲明中說：「委員會認為，基準利率需要達到能在中期內將通膨和通膨預期降至目標範圍內的水準」，「通貨膨脹仍然太高且持續不退，就業已經超過最大可持續的水準。」

紐西蘭央行維持升息步伐的決定，凸顯讓通膨率回到1%~3%目標範圍的決心。已有跡象顯示利率大幅上升帶來衝擊，紐西蘭3月房價創下有紀錄來最大跌幅，企業信心接近1970年代初以來最弱，顯示經濟正放緩。

前一天澳洲央行政策利率持平在3.6%，累計升幅達3.5個百分點。

彭博資訊指出，左右兩國央行利率決策的關鍵點，在於對勞動市場及勞工對超低失業率的反應評估不同。工資增幅在紐西蘭突破8%，在澳洲僅3.3%，這讓澳洲央行得以暫停升息。

洛伊演說時表示，澳洲央行準備迎向通膨重返2%~3%目標的步伐「稍稍放緩」，以保有得來不易的勞動場成果--就業人數仍高於央行「可持久的最大水準」。他表示，會更有耐心等候通膨降回3%的目標，總比提早一年達標卻犧牲更多工作的決定來得強。