發售可轉債引發賣壓 南韓證交所暫停SK海力士放空交易

南韓證交所暫停SK海力士股票放空交易一天。（路透）

南韓 證交所暫停SK海力士股票 放空交易一天，這家記憶晶片 製造商擴大發售可轉換公司債，導致做空押注激增。

周二當天做空SK海力士的股票超過1,000萬股，價值約8.4億美元。SK海力士股票計劃出售17億美元的可轉債，規模超出原初目標，導致周二股票大跌3.1%，SK海力士周三變化不大。

Billionfold 資產管理公司執行長 An Hyungjin說，「有市場傳出，SK海力士可轉債買家正在進行所謂德爾他避險（Delta hedging）。」德爾他避險旨在降低衍生商品價值對可轉債價格變化的敏感度，這種操作在南韓極為罕見。

南韓證交所介入之際，南韓對限制放空交易的爭議已有多年。各國當初為穩定疫情影響而限制放空，南韓是最後一個尚未解除限制的國家。目前在南韓只有SK海力士在內的績優股可以進行空頭交易。

全球可轉債發行量大增，這種交易工具因借貸成本上揚而變得更有吸引力。可轉債帶有證券的性質，因此殖利率較低，不過轉換後股數會被稀釋，可能有損股價。

SK海力士股價從2021年的高點下跌43％，反映記憶晶片價格下跌。儘管全球投資人尚在評估晶片業復甦的時機，費城半導體指數已從10月谷底翻漲45％，但SK海力士因記憶晶片價格低迷，業績迄無起色。