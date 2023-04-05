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ECB示警商用不動產基金

編譯任中原／綜合報導
歐元區商用不動產價格變動。(資料來源：英國金融時報)
歐元區商用不動產價格變動。(資料來源：英國金融時報)

歐洲央行（ECB）呼籲歐元區商用不動產基金採取因應措施，以防這個總規模高達1兆美元的產業一旦走下坡，可能會使投資人遽然撤出資金，從而引發流動性危機。

英國金融時報（FT）報導，ECB官員在3日發表的月報中指出，這類基金投入低流動性的不動產資產，卻又同時允許投資人隨時抽回資金，暴露出「流動性期限錯配」的風險，可能迫使基金「大甩賣」資產。

官員表示，這些開放型的房地產基金，「應該研擬政策來解決這種結構性的弱點」。

月報中並指出，「明顯的脆弱信號」包括「市場流動性下降及價格回檔，主因總體經濟─金融展望不確定，以及緊縮貨幣政策」。MSCI歐洲大、中型房地產公司股價3月共下跌14%，逼近2009年來最低水準。

ECB指出，黑石不動產收入信託基金最近就因為投資人要求贖回的金額激增，決定對贖回予以限制；且去年英國公債市場出現大賣壓時，英國房地產基金也曾限制資金流出。

黑石3日表示，旗下不動產投資信託（BREIT）已連續第五個月限制贖回，3月面臨的贖回要求規模比2月更大，主要是市場劇烈波動，金融壓力普遍存在。

歐洲央行官員表示，實施更嚴格贖回規則，能使不動產基金控管流動性需求，否則基金「必須拋售資產，加重市場壓力」。

ECB建議的措施，還包括限制投資人贖回頻率，將投資人從通知到實際贖回的時間拉長，以及將持有基金的最低期間延長等；基金也應該對贖回收取費用，並設置「門閥」以限制資金進一步外流。在資產方面，基金應該提高流動資產比率，以降低「期限錯配」風險。

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