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各國央行抗通膨 殺出程咬金

國際中心／綜合報導
OPEC+本周宣布減產，提高全球通膨前景的不確定性，使得全球央行遏制通膨的努力複雜化。（路透）
OPEC+本周宣布減產，提高全球通膨前景的不確定性，使得全球央行遏制通膨的努力複雜化。（路透）

歐元區2月生產者物價指數（PPI）連續第五個月下降，且降幅超過預期，幾乎都是因為能源價格下跌所致。南韓3月消費者通膨也寫一年來最小，但油國組織OPEC+本周意外宣布減產，提高全球通膨前景的不確定性，使得全球央行遏制通膨的努力複雜化。

歐盟統計局4日公布，歐元區2月PPI較上月下滑0.5%，降幅大於市場預期的0.3%，年升幅13.2%也低於市場預期的13.3%，從去年8月43.4%的高峰持續穩步減速。

同日歐洲央行公布，歐元區消費者2月下修了通膨預期，歐元區六大國1.4萬人對未來12個月的通膨預期從前月的4.9%降至4.6%，而未來三年的通膨預期則從2.5%降至2.4%。

另外，南韓政府4日公布，3月消費者物價指數（CPI）月升0.2%，年升4.2%，低於市場預期的4.3%，升幅為一年來最小。

OPEC+意外宣布減產，已推升國際油價大漲，繼前一日暴漲逾6%後，紐約4日早盤西德州再漲逾1%，布蘭特漲破每桶85美元。市場上又有人喊出，油價上看每桶100美元。

美國財政部長葉倫批評OPEC+周末宣布的減產決定「不具建設性」，並將加劇全球成長的不確定性。她3日在康乃迪克州紐黑文市發表演講後對記者表示，「我還不確定此舉對物價的影響」，「但很明顯，這對全球經濟成長不利，而且在通膨已經很高的時候，增加了不確定性和負擔。」

有Fed「鷹王」之稱的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德認為，OPEC+減產舉動出乎意料，但「是否有長久的影響是個開放式問題」，有時影響不會持續太久。他說，鑒於中國經濟解封、歐洲躲過衰退、美國經濟數據持續強勁，他已預料到油價會上漲，而一些油價波動「可能會推高通膨，讓我們的工作更困難些。」

OPEC+的決定標誌全球貨幣政策官員在不到一個月內、第三次在周一遭遇頭痛問題。此前，矽谷銀行倒閉和瑞信被強制收購後的市場動盪，都曾威脅升息計畫。

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