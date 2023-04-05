美車市報喜 Q1銷量成長7.5%

由於晶片短缺問題緩解、供應情況改善，美國第1季新車銷售比去年同期成長7.5%。（路透）

由於晶片 短缺問題緩解、供應情況改善，美國第1季新車銷售比去年同期成長7.5%至359萬輛，全球主要車廠銷售大多成長，但豐田和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）不增反減。

展望後市，分析師不敢太樂觀，因為通膨可能令消費者縮手，車貸利率上升也加重購車負擔。

通用汽車 （GM）上季在美國銷量年增17.6%，旗下Buick品牌交車量成長一倍。通用表示，市占率擴增1.5個百分點，產量增加也使經銷商庫存增加50%至超過41.2萬輛。日產上季在美銷售也成長17.3%，本田年增11.7%。南韓現代汽車增加15.5%，起亞則成長21.8%。諸多車廠的成長率都是二位數。然而，豐田上季美國銷量下滑8.8%，歸咎於晶片與其他零件仍然短缺。Stellantis成績也不理想，第1季在美銷售年減9.1%。

至於電動車 的銷售則持續高速成長，上季年增48%至25.8萬輛，占全美新車銷量的7.2%。相較之下，去年全年電動車占新車銷售比率為5.8%。通用執行副總裁卡萊爾說，「我們首次單季賣出2萬多輛電動車。」

汽車業去年因晶片大缺貨，產量無法支應需求，全年銷量只有1,390萬輛，遠低於1,700萬輛的正常水準，汽車調研公司Edmunds預測，今年全年銷量可增加到1,480萬輛，但仍未回歸正常。

Cox訪調汽車經銷商的最新報告發現，經銷商現在最擔心的問題已經不是庫存太低沒車可賣，或是經濟走弱、利率太高。

美國平均車貸利率第1季已攀升到7%，是15年最高。目前車主每月平均還款784美元，比3年前新冠疫情爆發時增加177美元，等於買車的負擔加重近30%。