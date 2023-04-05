全球藝術市場買氣 大降溫

全球總體經濟環境充滿挑戰，藝術市場去年銷售額成長3%，遠低於2021年的31%增幅，勉強站穩腳跟。（Getty Images）

根據巴塞爾藝術展和瑞銀4日公布的藝術市場報告，去年全球藝術市場銷售額增加3％至678億美元，其中美國是表現最強勁的市場之一，因而繼續擴大領先優勢，而英國 超越中國大陸，成為銷售額第二高的國家。

這份由顧問業者Arts Economics創辦人安德魯（Clare McAndrew）撰寫的報告指出，在充滿挑戰的總經環境下，全球藝術市場勉強站穩腳跟，去年銷售額成長3%，遠低於2021年的31%增幅。藝術相關的非同質化代幣（NFT）銷售則腰斬至15億美元。

去年藝術品的網路銷售額占比為16%，較去年下滑4個百分點，更從2020年高峰滑落9個百分點，但仍高於疫前水準。

中國大陸是去年受創最重的地區，整體銷售額下降14%至112億美元，因為北京 當局祭出防疫清零政策，加上該國億萬富豪的財富縮水27%。

英國同期銷售額增加5%至119億美元，使銷售額市占提高1個百分點至18%，超越大陸，重新成為全球第二大藝術市場。在脫歐的壓力與複雜情況下，英國仍擁有最國際化的藝術市場，從經銷商管道銷售的藝術品，有60%是賣給海外買家。反觀中國大陸，這個比率僅13%。

美國去年藝術品銷售額成長8%至302億美元，在全球的市占則增加2個百分點至45%。全球重量級藝術品經銷商的總部大多都在紐約，而這裡也時常創下拍賣 天價。2022年，全球50件最高價的拍賣品中有41件是在紐約拍出，包含以1.95億美元落槌的安迪沃荷作品「槍擊瑪麗蓮：鼠尾草藍版」。

整體來說，去年全球藝術品的成長力道不如預期強勁，部分原因是藝術事業的成本限制了成長幅度，這份報告指出，特別是運輸成本已「飆升」，一些經銷商則說這個項目占四成的支出，較2021年翻倍。展望未來，安德魯認為藝術事業處於壓力測試的模式中，正想辦法安度充滿挑戰的經濟環境。