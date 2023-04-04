世界各國大多預期在新冠疫情過後，將迎來一波報復性消費潮，尤其目前適逢旅遊訂位旺季，觀光 旅遊業無不寄予厚望。但彭博資訊MLIV Pulse的最新調查指出，現在連高端旅客都在減少度假支出，可能反映消費者信心下降，或抱怨價格上漲，但服務品質沒跟著提升。

MLIV Pulse調查顯示，受訪者希望飯店每晚的收費不超過500美元，也不想額外付費享受更環保或時髦的服務選項。在465名受訪者中，有半數以上來自美國和加拿大，四分之一來自歐洲。

約69%受訪者說，飯店住房預算最高為每晚500美元，24%願意最多支付1,000美元。5%的上限設在2,000美元，另有2%願意享受每晚3,000美元或以上的住房消費。受訪者的職業包括交易員、投資 組合經理人、高級經理和散戶投資人。

報導引據Google的數據指出，4、5月紐約市五星級飯店的價格通常是每晚523-999美元。巴黎的收費更高，介於707~1,382美元。在加勒比海的聖巴特島，高檔飯店的價格最高可達每晚1,451美元。

矽谷銀行 倒閉、通膨上揚、房貸支出增加，以及勞動市場走軟，可能會促使遊客控制非必要支出。即使是在截至2月的過去一年裡，個人所得增速都高於物價，旅客仍小心看緊荷包。

對過度支出的意願減弱，可能使一些遊客對高機票價格敬謝不敏。