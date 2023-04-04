新興市場資產轉好 不樂觀

新興股市第1季僅上漲3.5%，表現不如預期。（路透）

全球銀行業動盪打擊投資人信心，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，帶動國際油價上漲，都讓新興市場 資產今年由枯轉榮的希望劇降。

彭博資訊報導，投資人原本期望美國聯準會（Fed）今年不會再激進升息，加上中國大陸經濟反彈，看好今年新興市場將強力翻升，但這個預期卻被銀行風暴澆熄，使新興股市將年初的漲幅回吐，第1季僅上漲3.5%，大約只有已開發股市的一半；新興市場美元債券 則上漲1.7%，表現遠遜於其他債市。

去年新興美元債券重挫15%，股市大跌22%，表現都是2008年來最差。今年新興市場的反攻勢頭，則被全球金融體系動盪打破。截至3月29日止，今年來全球新興股市基金淨流入409億美元，創新高，其中中國大陸股票基金約占四分之一。同期新興債市基金淨流出16億美元，而去年第4季則流出130億美元。

儘管利率居高不下、全球經濟不確定性上升，但分析師仍認為，新興市場的經濟成長展望遠優於已開發國家，加上預期通膨將下降，以及中國大陸解封，因此基本面仍佳。

第1季資金大舉撤出高殖利率 新興債券，轉入全球高品質債券，使兩者之間的利差達到732個基點，是過去20年平均水準的兩倍多。

法國巴黎銀行新興債市主管單柏表示，以往每次出現殖利率差距如此之大時，都會出現利差正常化過程，這次也不例外。但聯博資管公司建議減碼新興資產，表示在全球經濟循環達到谷底之前，新興資產將很難樂觀。

新興市場本國貨幣公債的表現相對強韌，今年來的投報率約3%；新興貨幣也表現良好，今年來智利披索對美元升值7%以上，匈牙利福林也升值。經濟學者伊爾艾朗上周指出，如果金融動盪使Fed縮小升息幅度，可能使美元走貶，支撐新興貨幣。

OPEC+突襲式減產，帶動油價勁揚，為全球經濟平添風險，使各國央行抑制通膨的任務更加複雜，也對新興資產帶來更多不確定性。