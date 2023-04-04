我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

新興市場資產轉好 不樂觀

編譯任中原／綜合報導
新興股市第1季僅上漲3.5%，表現不如預期。（路透）
新興股市第1季僅上漲3.5%，表現不如預期。（路透）

全球銀行業動盪打擊投資人信心，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，帶動國際油價上漲，都讓新興市場資產今年由枯轉榮的希望劇降。

彭博資訊報導，投資人原本期望美國聯準會（Fed）今年不會再激進升息，加上中國大陸經濟反彈，看好今年新興市場將強力翻升，但這個預期卻被銀行風暴澆熄，使新興股市將年初的漲幅回吐，第1季僅上漲3.5%，大約只有已開發股市的一半；新興市場美元債券則上漲1.7%，表現遠遜於其他債市。

去年新興美元債券重挫15%，股市大跌22%，表現都是2008年來最差。今年新興市場的反攻勢頭，則被全球金融體系動盪打破。截至3月29日止，今年來全球新興股市基金淨流入409億美元，創新高，其中中國大陸股票基金約占四分之一。同期新興債市基金淨流出16億美元，而去年第4季則流出130億美元。

儘管利率居高不下、全球經濟不確定性上升，但分析師仍認為，新興市場的經濟成長展望遠優於已開發國家，加上預期通膨將下降，以及中國大陸解封，因此基本面仍佳。

第1季資金大舉撤出高殖利率新興債券，轉入全球高品質債券，使兩者之間的利差達到732個基點，是過去20年平均水準的兩倍多。

法國巴黎銀行新興債市主管單柏表示，以往每次出現殖利率差距如此之大時，都會出現利差正常化過程，這次也不例外。但聯博資管公司建議減碼新興資產，表示在全球經濟循環達到谷底之前，新興資產將很難樂觀。

新興市場本國貨幣公債的表現相對強韌，今年來的投報率約3%；新興貨幣也表現良好，今年來智利披索對美元升值7%以上，匈牙利福林也升值。經濟學者伊爾艾朗上周指出，如果金融動盪使Fed縮小升息幅度，可能使美元走貶，支撐新興貨幣。

OPEC+突襲式減產，帶動油價勁揚，為全球經濟平添風險，使各國央行抑制通膨的任務更加複雜，也對新興資產帶來更多不確定性。

新興市場 殖利率 債券

上一則

美股散戶進場意願 減弱

下一則

高端旅客減度假支出

延伸閱讀

瑞信AT1債券壁紙命運還有救？持有人聘律師可能提告

瑞信AT1債券壁紙命運還有救？持有人聘律師可能提告
防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產
OPEC+減產 亞洲煉油業擔心5月沙國官訂售價急升

OPEC+減產 亞洲煉油業擔心5月沙國官訂售價急升
各大機構預測：國際油價篤定破90 明有望上看100美元

各大機構預測：國際油價篤定破90 明有望上看100美元

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04
聯準會從去年9月到今年2月間，持有的龐大公債及機構債券都發生鉅額虧損，營業虧損約達420億美元。 （路透）

股本將淪負數…印鈔票的Fed也會嚴重虧損？原來是「這因素」

2023-03-28 08:52
南韓貿易協會28日發布統計數據，今年首2個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。照片為示意圖。路透

僅4年時間 中國成為南韓最大逆差國

2023-03-28 11:50

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播