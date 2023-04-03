防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市，以下為英國金融時報（FT）整理OPEC+選在這時展開行動的四個問答。

為何選在這時減產？

最直接了當的答案就是，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等重要成員國在內的OPEC+，明顯打算支撐油價 ，或最好能推高油價。

銀行業動盪引發風險資產賣壓後，布蘭特原油3月一度快跌破每桶70美元；相較下，布蘭特油價在去年多數時間都逼近100美元。

然而，油價上周已回升到逼近80美元，與今年多數時期的價位相去不遠，以歷史水準來看也不算低價位。因此，分析師 認為，OPEC+意味減產並非避免需求減緩的防禦舉措，而是沙國等最大成員國的堅決作為。

沙國也對美國政府上周的評論感到挫折。在俄烏戰爭爆發後，美國已釋放部分戰略儲油以抑制油價。美國在希望遏止油價過度上漲，並施壓沙國等盟邦維持產量之際，也曾暗示將透過回補戰略儲油，為油市提供支撐，原本應該能安撫OPEC+的成員國，但美方上周說，將花好幾年時間補完戰略儲油，可能令OPEC+產油國感到失望，以減產回應。

OPEC+是擔心全球經濟將陷入衰退嗎？

有可能的，今年初也有一些跡象顯示，原油需求比原先預期還疲弱，尤其是在已開發國家。OPEC+說，減產是為了維持油市穩定的防患未然措施。

不過，對深度衰退已在過去半年緩解，由於是歐洲天然氣等能源價格已重挫。在OPEC+宣布最新減產行動前，國際能源總署（IEA）預測，下半年每日可能出現100萬~150萬桶的供應缺口。

OPEC+減產是和美方的關係僵持的跡象嗎？

RBC資本市場公司分析師克羅孚特說，OPEC+減產彰顯利雅德當局致力於「沙國優先」，更加堅定有自信，也向向美國展示自己還有其他盟邦。

美國拜登 政府與沙國王儲賓沙爾曼之間的關係依然緊繃，美國形容此時減產並非明智之舉。克羅孚特說，沙國顯然準備好因應與美方摩擦加劇的局面。

OPEC+減產對市場的影響？

首要擔憂為對通膨的影響。油價攀揚將使各國央行更難遏止通膨，迫使決策官員進一步升息，或維持利率在高檔更久。

然而，油價未來會漲多少，仍待觀察。若OPEC+減產措施只有支撐油價，未把帶動油價漲到每桶100美元以上的水準，對通膨的影響有限，因為如此的原油價格仍將低於2022年的水準。