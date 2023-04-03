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OPEC+減產後 各家銀行最新油價預估一次看

編譯陳律安／綜合外電
OPEC+意外減產，各家銀行預估油價將攀揚。（路透）
OPEC+意外減產，各家銀行預估油價將攀揚。（路透）

在石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產後，彭博資訊整理出各家銀行對國際原油價格的最新預測。

高盛

斯圖文和布魯斯等高盛分析師說：「與過去相比，OPEC+有非常強的定價權。今日令人意外的減產，符合他們先發制人的新準則，因為他們在不流失大量市占的情況下採取行動。」

在OPEC+宣布減產、俄羅斯也延長減產之際，高盛把今年12月的布蘭特原油價格預估，從原先的每桶90美元升至95美元，明年12月的預期則由95美元升至100美元。高盛並表示，由於中國經濟強勁復甦、煉油利潤率具韌性，目前全球原油需求的動能為正向，與去年10月OPEC+減產的情況大不相同。

美國銀行

美國銀行商品和衍生商品研究主管布蘭奇說：「在一年內只要供需發生出乎意料、每日100萬桶的變動，都會對油價產生每桶20~25美元的影響。」「如果布蘭特油價突破每桶80美元，OPEC+就不再擔心美國釋出龐大的頁岩油供應做為回應。因此減產以拉抬油價，並不會帶來像五年前的那種風險。」

不過他說，鑑於OPEC+過去都未能落實其議定的減產協議，目前尚不清楚這項減產計畫最終實際會減產多少。美銀對下半年布蘭特油價的看法，維持其原先預估的每桶逾90美元。

RBC資本市場

克羅孚特和羅尼等RBC分析師說，OPEC+這次意外減產，儘管名目上每天減產約165萬桶，但實際為每天減產約70萬桶。儘管如此，此舉仍可被解讀為沙烏地阿拉伯及其夥伴國欲阻止總體經濟進一步湧現賣壓的信號。 克羅孚特等人說，沙烏地已對聯準會激進的緊縮政策、總體經濟的不確定性，以及市場上的過度偏空明確表達其憂慮。

澳盛控股

澳盛資深商品策略師海恩斯說，在OPEC+宣布減產決定後，油價在年底前攀抵每壄100美元的可能性確實已上升。他說，他和其他市場人士一樣，都被OPEC+的舉動相當驚訝，「此舉向油市傳遞了強力的訊號，他們（OPEC+）將支撐油價」。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）

SEB首席商品分析師希爾德羅普說，在美國頁岩油的產量成長放緩之際，OPEC+可輕易減產，因為流失市占給美國頁岩油的風險降低。他說，OPEC+的減產決定，在國際航空燃油需求復甦之際，有助於布蘭特更快站上每桶100美元的價位。

他說，在最新一輪的減產決定後，OPEC+還有許多減產的餘裕，因此油價的下行風險有限。

油價 高盛 分析師

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