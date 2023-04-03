OPEC+突襲式減產 國際油價強勁反彈

石油輸出國組織（OPEC）與盟國意外宣布減產。（路透）

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）多個產油國2日意外宣布從5月起，原油日產量將減少逾164.9萬桶，3日亞洲市場油價 一度飆漲8%，凸顯出沙烏地阿拉伯與美國間的矛盾加深。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯 將各減產50萬桶，伊拉克減少21.1萬桶，大公國減產14.4萬桶，科威特12.8萬桶，哈薩克7.8萬桶，阿爾及利亞4.8萬桶，阿曼4萬桶。共64.9萬桶。

布蘭特原油6月期貨3日盤中每桶上漲5.09美元，報84.98美元，最高曾漲到86美元以上；西德州5月期貨上漲4.81美元，報80.48美元，最高曾到接近81美元。

俄羅斯之前已表示日產量將減少50萬桶，直到今年底為止，以反制西方國家停止進口俄油及限制俄油出口價格等作法。但其他產油國並非在部長會議上宣布減產，因此極不尋常，顯示以沙國為首的產油國覺得事態緊急，必須立即減產。

沙國表示，每日將「自願減產」50萬桶，「與其他一些OPEC及非OPEC國家共同行動」。沙國由於擔憂需求減弱，因而以減產來拉高油價。

3月由於發生銀行倒閉及合併事件，令油市擔心全球金融市場會出現骨牌效應，使石油需求大幅減少，因而導致國際油價大幅下跌；於是沙國搶在需求下降之前，採取預防性行動。

沙國意外減產，可能再度引發沙、美之間的爭議。去年美國曾要求沙國增產以抑制通膨，但沙國並未同意；OPEC+去年底時反而將日產量減少200萬桶，美國官員曾指責沙國是站在俄羅斯這一邊。

消息人士指出，沙國對於拜登 政府於3月下旬宣布將不會立即購買原油以補充戰略庫存。美國之前曾向沙國保證一旦油價下跌，就會開始重建庫存；但能源部長格蘭霍姆3月24日表示美國將會分好幾年來重建庫存，令沙國相當不滿。

美國國安會發言人表示：「基於市場仍存在不確定性，我們不認為現在減產是明智的作法。但我們仍將繼續與所有產油國合作，以確保能源市場能夠支持經濟成長，並為美國消費者提供較低的價格。」

RBC資本市場商品策略主管克羅夫特表示，拜登主政以來沙─美國關係惡化，因此沙國正致力於與美國脫鉤的的自主性經濟策略。「這是一套『沙烏地優先』的政策。沙國正在交新朋友，像是中國」，他並提到最近中國促成沙國與伊朗的和解，而這等於是沙國向美國傳達出「已不再是單極化世界」的訊息。

3月布蘭特油價一度跌到接近每桶70美元，但上周回升到僅略低於80美元；過去6個月來油價一直在75-90美元間狹幅波動。

儘管3月油價回檔，但許多交易商仍預測今年稍晚時由於中國需求將回升，因此油價將會走高。