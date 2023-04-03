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西方國家第一槍 義大利禁用ChatGPT

編譯黃淑玲／綜合報導

義大利民眾暫時不能使用當紅的聊天機器人ChatGPT了。義大利資料保護局（Garante）3月31日以隱私疑慮為由，暫時禁止這項服務，成為第一個禁用ChatGPT的西方國家。針對生成式人工智慧（AI）服務的興起，全球各政府決策者都在尋求因應之道。

ChatGPT開發商OpenAI表示，接到義國當局命令後隨即配合，義大利用戶現已不能使用其服務。OpenAI發言人說：「我們致力保護人們的隱私，而且我們相信我們遵守隱私法規。」

由微軟支持的OpenAI在推出ChatGPT兩個月後，每月活躍用戶就超過1億人。專家因而擔憂ChatGPT背後的語言模型吸納如此巨大的資料量所帶來的問題。例如馬斯克與一群AI專家和產業主管上周發表公開信，呼籲暫停訓練比OpenAI新推出的GPT-4還強大的AI系統六個月，理由是有可能危及社會與人類。

義大利資料保護局說，已著手調查OpenAI收集與運用用戶個人資料的情況。上周展開調查的起因，是發現有人被展示其他人在ChatGPT上的對話節錄，以及他們的金融資料，像是姓名、帳單地址、部分信用卡資料等訊息。資料保護局啟動禁令後，OpenAI有20天的時間可提出反駁證據。

AI ChatGPT 義大利

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