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馬斯克新計畫 要讓推特身價增10倍

編譯陳苓／綜合報導
推特執行長馬斯克向員工表示，將把推特發展為數位銀行。（路透）
推特執行長馬斯克向員工表示，將把推特發展為數位銀行。（路透）

社群媒體推特（Twitter）3月31日公開了該網站決定推薦內容的若干原始程式碼，允許用戶和程式設計師一探究竟，並可建議演算法的修改方式。此外，推特執行長馬斯克向員工表示，將把推特發展為數位銀行，讓公司價值躍升逾十倍至2500億美元以上。

路透、華爾街日報報導，推特在部落格宣布，已於代碼分享平台Github的兩個儲存庫上傳程式碼，內容包含推特的許多原始碼，像是能控制用戶時間軸推文的推薦演算法。

推特的億萬富豪老闆馬斯克強調，程式碼透明化會提高用戶的信任感、也能快速改善推特產品，因而下令公開。此舉可解決用戶和國會議員的共同疑慮。

馬斯克3月31日發布推文寫到，第三方應該能夠分析開放原始碼，並在合理的準確度下，決定可能會向用戶展示的內容。他說：「毫無疑問地，會發現許多令人困窘的議題，但我們將迅速修改。」他表示，推特會依照用戶建議，每隔24到48小時上傳一次推薦演算法。

不只如此，馬斯克對推特計畫遠大，上周末他告知員工，根據他的推想，推特市值會從當前的200億美元增加十倍以上，達到2,500億美元。他打算讓推特用戶透過應用程式輕鬆轉帳、賺取存款利息。倘若推特的價值達2,500億美元，將可媲美銀行巨擘。目前摩根大通市值為3,800億美元、美國銀行則接近2,300億美元。

馬斯克說，關鍵是讓推特變成用戶的財務生活中心。這有如他早期職業生涯的翻版，他擔任新創公司X.com執行長時，初嘗重大挫敗。X.com是線上支付服務商PayPal的前身，這家數位支付公司的成功，讓他有錢投入電動車廠特斯拉和衛星公司SpaceX。但他掌舵X.com的結局不太光彩。他與首任妻子相偕出遊時，被公司趕下台，未能親身實踐原有計畫。

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