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歐盟碳中和目標 恐因航空市場競爭壞事

中央社／巴黎1日綜合外電報導

歐洲航空公司擔心不敵歐洲聯盟（EU）以外的競爭對手，因為境外對手可以不理會歐盟放眼在2050年前實現碳中和的目標。

法新社報導，歐盟Fit for 55計畫設定在2030年前將溫室氣體淨排放量，相較於1990年碳排標準減少55%的集體目標。

這涉及所有從歐洲機場起飛的航班，必須更擴大使用「可持續航空燃料」（Sustainable Aviation Fuel, SAF）混合化石燃料。

可持續航空燃料來源包括都市固體廢物、農業和林業廢物、使用過的烹飪用油、農作物和植物，以及氫氣。

這些技術仍在研發當中，其成品較為昂貴，因此被要求使用這種燃料的航空公司必須承擔額外成本，航空公司就會轉嫁到乘客身上。

產業專家表示，亞洲和中東的航空業正在蓬勃成長，當地公司因為不受這些限制，可能因此受惠。

德國漢莎航空（Lufthansa）執行長史波（Carsten Spohr）在布魯塞爾的歐洲航空（Airlines for Europe, A4E）峰會上表示：「歐洲航空業必須接受，在歐洲以外搭機能規避環保構想，因而價格更為低廉的事實。」

史波舉例說，從布魯塞爾經巴黎飛往新加坡的班機，必須為歐洲段支付碳排交易稅。

「假如你從杜哈轉機，就不需要支付排碳稅，也不必採用混合燃料。」

歐盟 新加坡 德國

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