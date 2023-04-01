比特幣Q1漲70% 躍最猛資產

比特幣 今年第1季走勢可謂跌宕起伏，而近日來迅速脫離加密幣寒冬，有望使比特幣榮登今年第1季表現最佳資產，且漲幅領先其他資產一大截。反觀美元可能連續第二季收黑，因投資 人認為美國利率即將見頂，同時預期美元的報酬率優勢正在消退。

彭博資訊整理的資料顯示，比特幣上季飆漲約70%，季線表現遠勝標普500指數 的5.5%、iShares 20年期以上美國公債ETF的5.3%，以及那斯達克綜合指數的19%，並且有望譜寫2021年3月以來最佳單季表現。

市場觀察家對比特幣強彈的確切原因莫衷一是。而近幾周有更多人認為，需求回升須從比特幣最初的功能講起；近來全球銀行業動盪頻傳，此時比特幣可發揮避險功能，因為比特幣具有去中心化的特性，獨立於央行之外。

國際金價上季也將收紅，紐約黃金期貨繼去年第4季漲了8.5%後再漲7.6%，因美元走軟使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更具吸引力。

相較下，追蹤美元對六種貨幣走勢的美元指數（DXY），到31日為止的三個月期間連續第二季收黑，預料收跌1.2%，延續去年第4季下跌7.7%的走勢。美國利率市場已對未來的利率大幅重新訂價，且目前認為聯準會（Fed）已結束升息的機率約為40%。加上3月中銀行業爆雷對全球市場造成衝擊，促使投資人湧向避險資產，其中美元避險買盤僅獲得少量提振。