世銀上修亞太經濟成長率

世銀指出，EAP 23國今年經濟成長率預估為5.1%，高於去年10月預測的4.6%。（歐新社）

世界銀行3月31日上修東亞與太平洋地區（EAP）今年的經濟成長率預估，主要歸功於中國大陸重啟經濟與景氣回升，但部分國家的通膨和家庭債務可能對消費造成壓力。世銀也警告，美中的科技脫鉤，是亞太地區的「最立即挑戰」，也是整個亞洲成長的長期威脅。

世銀在東亞與太平洋經濟展望更新報告中指出，EAP 23國今年經濟成長率預估為5.1%，較去年3.5%成長率加速，也高於世銀去年10月預測的4.6%。

這主要歸功於中國大陸經濟前景更亮眼，世銀上調大陸今年成長率預估到5.1%，高於六個月前預期的4.5%，也認同北京 當局今年將能達成約5%的經濟成長目標。

不計大陸的EAP今年成長率預估則降到4.9%，低於去年的5.8%，世銀EAP地區副總裁費羅說：「東亞與太平洋多數主要經濟體已度過新冠疫情的難關，但現在必須安度改變的全球景況」，「若要重拾動能，還必須提振創新、生產力，並且為更環保的復甦打好基礎」。

世銀指出，亞太最立即的挑戰就是美中對立加深，「大國之間對科技流動與協調合作的雙邊限制，可能降低全球的知識流通」，而這正是其他東亞與太平洋國家創新知識的日漸重要來源，證據顯示最近的限制正對美中及雙方的主要貿易夥伴造成「負面影響」。

世界銀行分析美中專利趨勢後發現，華府與北京在2018年後採取的措施，已傷害兩國的企業創新，且進而威脅亞太地區數十年來的穩定經濟成長，也不利共同對抗氣候變遷 ，而且若其他國家必須遵從由不同科技標準，也將難以獲得規模經濟。

世銀EAP首席經濟學家馬涂指出，若轉向保護主義、貿易和政治對立，就會帶來不確定性，「對大家都沒好處」；從表面上來看，似乎創造了新機會，例如越南 對美國出口暴增，印尼對大陸金屬出口也激增，但若美中進一步脫鉤，從而擾亂貿易流動，提高企業成本，這些機會的好處將被抵消。