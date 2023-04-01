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歐元區3月核心通膨創高

編譯湯淑君／綜合報導
歐元區3月核心通膨率升至新高紀錄水準，強化歐洲央行（ECB）持續升息抗通膨的論據。(路透)
歐元區3月核心通膨率升至新高紀錄水準，強化歐洲央行（ECB）持續升息抗通膨的論據。(路透)

歐元區3月核心通膨率升至新高紀錄水準，強化歐洲央行（ECB）持續升息抗通膨的論據。鷹派決策官員表示，既然銀行業動盪已平息，仍有必要進一步緊縮貨幣政策。

剔除能源和食物價格的歐元區3月核心消費者物價指數（CPI）年升5.7%，超越2月的5.6%並創新高，與經濟學家的預測相符。

對照下，歐元區3月整體通膨率陡降，從2月的8.5%滑落到6.9%，是2022年2月來最低，且略低於路透訪調經濟學家預測的7.1%，大致是由能源價格回跌0.9%驅動，與2月能源價格暴漲13.7%天差地別，主要反映基期效應。

隨著俄烏戰爭觸動能源價格飆漲的效應消退，ECB決策官員如今聚焦於核心通膨指標。服務通膨3月再度攀升，是把核心通膨推上新高水準的主力。分析師預期，工資成長將繼續使服務通膨維持在高檔。

整體通膨率與核心通膨率走向分歧的現象，也見於歐元區大型經濟體。例如西班牙3月整體通膨率幾乎腰斬至3.1%，但核心通膨率仍居高不下。

自去年7月至今，ECB累計已升息3.5個百分點。上月ECB決議把基準利率提高到3%，但基於當時金融動盪正烈，並未對下一步打算怎麼做提供指引。

近日來，包括ECB總裁拉加德在內的決策官員紛紛表明，假定金融風險仍控制得宜，按目前的通膨展望，仍有必要進一步升息。拉加德表示，ECB必須見到「基礎通膨指標持續下降，才有把握通膨路徑會朝ECB的中期目標收斂」。

3月來金融業動盪頻仍，情勢一度危急，導致瑞銀（UBS）收購瑞信（Credit Suisse），使ECB把通膨壓回2%目標的任務複雜化，呼籲停止升息、甚至降息的聲浪高漲。但隨著銀行業壓力減輕，ECB鷹派官員也放大聲量，敦促繼續提高借貸成本。

升息 央行 降息

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